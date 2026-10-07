24 Канал зібрав найцікавіші серіали про правосуддя. Ці стрічки змушують затамувати подих до оголошення остаточного вироку.

"Ваша честь"

Рейтинг IMDb: 7,6

Життя впливового судді кардинально змінюється після трагічної аварії, у якій його син збиває на смерть людину. Ситуація загострюється, коли правоохоронці встановлюють особу жертви. Загиблий юнак є сином найнебезпечнішого кримінального авторитета міста. Батько має порушити всі закони, які він роками захищав, щоб врятувати власну дитину від розправи мафії.

"Ваша честь": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають потужну акторську гру Браяна Кренстона та похмуру атмосферу безвиході. Водночас кіноексперти критикують стрічку за надмірну заплутаність сюжету та нелогічні вчинки головних героїв у другій половині історії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Одного разу вночі"

Рейтинг IMDb: 8,4

Звичайний студент пакистанського походження бере батьківське авто для поїздки на вечірку. Однак після бурхливої ночі з незнайомкою він прокидається поруч із її закривавленим тілом. Хлопець нічого не пам'ятає, але всі докази вказують саме на нього, тож поліція одразу висуває звинувачення у жорстокому вбивстві. Захищати підозрюваного береться дивакуватий адвокат, який намагається розплутати цю складну справу, попри цілковиту байдужість системи.

"Одного разу вночі": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають блискучу гру Різа Ахмеда та Джона Туртурро, а також глибоке дослідження правоохоронної системи. Втім, кіноексперти критикують серіал за дещо повільний темп оповіді у фінальних епізодах та надмірну увагу до побічних сюжетних ліній.

"Як уникнути покарання за вбивство"

Рейтинг IMDb: 8,1

Геніальна адвокатеса та професорка права Анналіз Кітінг обирає групу найкращих студентів для роботи у своїй юридичній фірмі. Молоді юристи допомагають наставниці захищати найскладніших клієнтів, проте незабаром самі опиняються в епіцентрі кримінального розслідування. Вони мусять застосувати всі здобуті знання на практиці, щоб приховати власний злочин.

"Як уникнути покарання за вбивство": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають феноменальну гру Віоли Девіс та постійні сюжетні повороти, які тримають інтригу до останнього. Однак кіноексперти критикують телешоу за надмірну мелодраматичність та втрату реалістичності в пізніших сезонах.

"Презумпція невинуватості"

Рейтинг IMDb: 7,7

Успішний прокурор Расті Сабіч береться за розслідування жорстокого вбивства своєї колеги, з якою раніше мав таємний роман. Згодом ситуація обертається проти нього самого, і головний герой перетворюється на ключового підозрюваного у цій гучній справі. Чоловік намагається зберегти свою кар'єру та сім'ю, поки інші юристи активно шукають докази його провини.

"Презумпція невинуватості": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають харизматичну гру Джейка Джилленгола та неймовірно напружену атмосферу судових засідань. Водночас кіноексперти критикують проєкт за певну затягнутість сюжету.

А якщо ви втомилися від нескінченних дедлайнів, токсичних нарад і безглуздих вимог керівництва, то раніше ми публікували добірку культових комедійних серіалів про офісні інтриги.