Ці стрічки допоможуть вам подивитися на робочий хаос з гумором і підіймуть настрій після важкого дня, пише 24 Канал.

"Корпорація" (2018 – 2020)

Рейтинг IMDb – 7,8

Чорна комедія безжально висміює бездушну культуру мегакорпорацій крізь призму буднів двох молодших менеджерів вигаданої компанії Hampton DeVille. Метт і Джейк щодня змушені виконувати абсурдні завдання, бачитися з токсичними керівниками та дотримуватися безглуздих правил. У цьому хаосі герої намагаються зберегти хоча б крихту здорового глузду.

"Корпорація": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять проєкт за гострий та безкомпромісний гумор. Водночас деякі оглядачі зазначають, що надто похмурий та цинічний тон жартів може здатися некомфортним для глядачів, які шукають безтурботного ескапізму.

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"Кремнієва долина" (2014 – 2019)

Рейтинг IMDb – 8,5

У центрі сюжету – група талановитих, але соціально неадаптованих програмістів, які намагаються запустити власний стартап у центрі світової IT-індустрії. Герої постійно стикаються з ексцентричними мільярдерами, жорсткою конкуренцією та загрозами поглинання з боку технологічних гігантів.

"Кремнієва долина": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну точність у зображенні технологічної індустрії та феноменальну хімію між акторами. Однак окремі оглядачі вказують на те, що сюжетні арки з сезону в сезон часто повторюють ту саму сценарну формулу успіхів та невдач.

"Давай ще, Тед" (2009 – 2010)

Рейтинг IMDb – 8,2

Керівник відділу досліджень Тед Крісп працює у корпорації Veridian Dynamics, яка виготовляє все поспіль – від зброї масового ураження до роботів-убивць. Він намагається залишатися хорошою людиною, керуючи командою дивакуватих науковців і виконуючи відверто божевільні накази вищого керівництва.

"Давай ще, Тед": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять дотепні діалоги, постійне руйнування "четвертої стіни" та кумедні фейкові рекламні ролики корпорації, вплетені в епізоди. Водночас критики шкодують, що проєкт випередив свій час, через що телеканал закрив його надто швидко, не давши розкрити весь потенціал.

"Віцепрезидент" (2012 – 2019)

Рейтинг IMDb – 8,4

Сюжет фокусується на Селіні Маєр, яка стає віцепрезиденткою США і швидко розуміє, що ця престижна посада не має нічого спільного з її амбітними очікуваннями. Вона та її команда щодня потрапляють у політичні скандали, влаштовують жорстокі офісні ігри та намагаються врятувати власні кар'єри за будь-яку ціну.

"Віцепрезидент": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають геніальну акторську гру Джулії Луїс-Дрейфус та неймовірний сценарій, переповнений блискучою політичною сатирою. Водночас деякі оглядачі застерігають, що величезна кількість нецензурної лексики та цілковита відсутність моралі у героїв може відштовхнути непідготовленого глядача.

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