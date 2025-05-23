Будет трудно заснуть: 3 высокорейтинговых сериала, снятых на основе реальных событий

Сюжеты некоторых сериалов трудно представить даже в самых смелых фантазиях. Ленты, основанные на реальных событиях, вызывают смешанные эмоции из-за осознания того, что все происходило на самом деле.

Кино 24 подготовил подборку лучших сериалов, которые будут держать в напряжении до последнего момента и надолго останутся в вашей памяти. Выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь просмотром.

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"Дамер – Чудовище: История Джеффри Дамера"

Сюжет сериала разворачивается вокруг преступлений и жизни Джеффри Дамера – известного американского серийного убийцы, который убил 17 мужчин. Зрители имеют возможность исследовать детали убийств, которые совершил герой, его детство и смерть. Также лента демонстрирует как некомпетентность полиции Висконсина и ее расовые предубеждения позволили Дамеру забрать жизни большого количества людей.

"Дамер – Чудовище: История Джеффри Дамера": смотрите трейлер сериала онлайн

"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов"

Сериал рассказывает реальную историю братьев Лайла и Эрика, которые живут в богатой семье в доме на Беверли-Хиллз. Ребята имеют плохие отношения с родителями – строгим бизнесменом Хосе и меланхоличной домохозяйкой Китти. Однажды братья в очередной раз поссорились с родными людьми, поэтому решили все изменить, но довольно радикальным путем. Лайл и Эрик покупают дробовики и убивают родителей в своем доме. Сначала героев не подозревают в убийстве, но из-за собственной неосторожности их впоследствии таки задерживают правоохранительные органы.

"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов": смотрите трейлер сериала онлайн

Обратите внимание! Если вам нравятся фильмы о преступлениях, то наша редакция подготовила подборку лучших криминальных драм, от которых невозможно оторваться.

"Охотник за разумом"

События сериала происходят в 1970-х годах, когда криминальная психология только начинает развиваться. Два агента ФБР Голден Форд и Билл Тенч должны опрашивать серийных убийц, чтобы раскрыть неразгаданные дела. Герои должны понять поведение и мотивы преступников, чтобы узнать, что именно побуждает тех к жестоким убийствам.

"Охотник за разумом": смотрите трейлер сериала онлайн