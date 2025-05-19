Это шведский мини-сериал, который уже покорил сердца миллионов зрителей в Украине и за ее пределами. В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете.

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О чем мини-сериал "Стеклянный купол"

По сюжету, маленькая девочка Лейла оказалась в плену под стеклянным куполом после того, как ее похитили и удерживали. Несмотря на то, что преступником мог быть местный житель, его так и не нашли. Лейла выросла и стала криминалисткой, но ее прошлое снова дало о себе знать, когда бесследно исчезла другая молодая девушка – Алисия.

Но это еще не все. Кажется, история повторяется: между новым делом и событиями из прошлого Лейлы оказывается удивительное сходство. Теперь именно Лейла, которая хорошо знает, через что может пройти Алисия, вынуждена раскрыть правду. Она – последняя надежда на то, что Алисия выживет.

"Стеклянный купол": смотрите онлайн трейлер сериала

По словам зрителей, это захватывающий и одновременно жуткий сериал. Финал поразил и был достаточно неожиданным.

Актриса, сыгравшая главную героиню, невероятно красивая – ее черты лица просто завораживают. Поэтому хватит колебаться, покупайте попкорн и устройте себе вечер кино.

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