Мы выбрали лучшие сериалы согласно рейтингу на независимом портале IMDb. В наш сборник вошли самые громкие сериальные премьеры первой половины 2021 года.

Не пропустите Премьеры фильмов 2021 года, которые уже состоялись в кинотеатрах: Оценка зрителей

Рейтинг лучших сериалов 2021 года, которые уже вышли

1. Локи

Рейтинг IMDb: 8,9

Оригинальное название: Loki

Один из самых обсуждаемых и долгожданных сериалов 2021 года от коллаборации Marvel и Disney. Локи попадает в мир мертвых, где ему суждено навсегда остаться коварным предателем. Он понимает, что завидовал своему брату, мечтая занять его место на троне. Неожиданно приговоренному к Вечному заключению улыбается удача. Сумев завладеть Тессеркатом, он попадает в интересную и могущественную организацию, где получает выгодное предложение. Теперь он может путешествовать сквозь время и менять историю. Сойдет ли все с рук для Локи на этот раз?

"Локи" 2021: смотрите трейлер сериала

3. Почему женщины убивают, 2 сезон

Рейтинг IMDb: 8,4

Оригинальное название: Why Women Kill

Один из самых успешных проектов студии Paramaunt в 2020 году получил продолжение на 2 сезон. Напомним, что в первом сезоне нам рассказывали историю о трех женщинах, судьба которых соединила в мужской измене. Второй сезон "Почему женщины убивают" будет рассказывать об историях новых героинь, которые связаны одним сюжетом. Одна из историй будет посвящена паре, чей брак окажется под угрозой, когда жена узнает, что ее муж совсем не тот, в кого она влюбилась. События этой линии будут происходить в 1949 году... Сериал доступен к просмотру, новые серии продолжают появляться. Так что спешите быть на волне новых премьер.

"Почему женщины убивают", 2 сезон 2021: смотрите трейлер сериала

3. Мейр из Исттауна

Рейтинг IMDb: 8,1

Оригинальное название: Mare of Easttown

Драматический проект от HBO с Кейт Уинслет в главной роли – прекрасное сочетание для взрывной смеси детективного сериала. В маленьком городке, расположенном в Пенсильвании, происходит крайне жестокое убийство. Расследовать преступление поручают женщине-детективу Мейр Шиен. Занимаясь расследованием непростого дела, ей приходится раскрыть ужасную детали из жизни местного населения, параллельно столкнувшись со своим собственным прошлым, которое продолжает влиять даже на ее будущее.

"Мейр из Исттауна" 2021: смотрите трейлер сериала

4. ВандаВижен

Рейтинг IMDb: 8,0

Оригинальное название: WandaVision

После свадьбы андроид Вижн и его жена ведьма Ванда поселились в прекрасном идеальном городе под названием Уэствью. Сначала необычные молодожены искренне считали, что их жизнь уже сложилась вполне успешно, однако со временем они начинают понимать, что все совершенно не так, как им казалось. Поэтому пока они пытаются разобраться, что происходит, их уютная жизнь постепенно начинает разрушаться.

"ВандаВижен" 2021: смотрите трейлер онлайн

5. Сладкоежка

Рейтинг IMDb: 8,0

Оригинальное название: Sweet Tooth

Еще один проект коллаборации Netflix и Marvel. Неожиданный апокалипсис оставил человечество один на один с весьма необычными последствиями. Внезапно начинали рождаться полулюди-полузвери, на которых со страху начали охотиться люди. Они считают, что приход в мир этих гибридов стал причиной апокалипсиса и всех бед. Мальчик полуолень по кличке Сладкоежка первые годы находится под защитой своего отца, однако тот погибает и оставляет сына наедине с окружающим миром. На него нападают охотники. Так что беднягу может спасти только чудо…

"Сладкоежка" 2021: смотрите трейлер онлайн

6. Люпен, сезон 2

Рейтинг IMDb: 7,4

Оригинальное название: Lupin

Главный герой Ассан Гиот решился на кражу колье Марии-Антуанетты из Лувра. Когда-то из-за этой злосчастной драгоценности несправедливо осудили его отца. С тех пор прошло уже 25 лет. Но все эти годы Ассан мечтал отомстить. Еще в подростковом возрасте парень увлекался чтением книг о приключениях известного грабителя. Поэтому теперь он действует, руководствуясь исключительно лучшими традициями книжного кумира.

"Люпен" 2 сезон, 2021: смотрите трейлер онлайн