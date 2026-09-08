Жуткие детективные сериалы, которые нельзя пропустить

Если хочется максимально напряженного триллера в жанре "true crime". Если вам нравятся психологические загадки и жуткие тайны. Если хочется посмотреть новинку с Николь Кидман, Джейми Ли Кертис и судебно-медицинской экспертизой –, то это для вас.

24 Канал собрал захватывающие сериалы, в которых есть серийные убийцы, психологические загадки, судебно-медицинская экспертиза и достаточно подозрительных персонажей, чтобы до конца серии не доверять даже собственному дивану.

"Черная птица"

IMDb: 8,1

Жанр: криминал, драма, триллер, true crime

В главных ролях: Терон Эджертон, Пол Уолтер Гаузер, Грег Киннир.

"Черная птица" – мини-сериал, основанный на реальных событиях. Джимми Кину приговаривают к 10 годам тюремного заключения, но ФБР предлагает ему сделку: попасть в тюрьму для особо опасных преступников и завоевать доверие подозреваемого серийного убийцы Ларри Холла.

Его задача – вытянуть из Холла признание и выяснить, где могут быть похоронены жертвы. Проблема лишь в одном: человек может говорить правду, а может просто мастерски лгать.

"Черная птица": смотреть трейлер

Что говорят критики и зрители

На Rotten Tomatoes "Черная птица" имеет 98 % от критиков и 95 % от зрителей. Критики особенно отмечают атмосферу, неоднозначность истории и актерскую игру, в частности жуткого Пола Уолтера Гаузера и убедительного Терона Эджертона.

"Грешница"

IMDb: 7,8

Жанр: криминал, детектив, психологический триллер, драма

В главных ролях: Билл Пуллман, Джессика Билл, Джессика Хехт.

Молодая женщина Кора внезапно совершает жестокое убийство прямо посреди пляжа. Она не отрицает, что сделала это, но сама не понимает, почему. И вот здесь в дело вступает детектив Гарри Амброуз, который пытается докопаться до причин преступления.

"Грешница": смотреть трейлер

Что говорят критики и зрители

На Rotten Tomatoes сериал имеет 92% от критиков и 73% от зрителей, а первый сезон – 91% и 87% соответственно. Критики хвалят непредсказуемый сюжет и актерскую игру, а зрителям особенно нравится психологическая составляющая, хотя последующие сезоны, по мнению части аудитории, уже не так сильны.

"Носок"

IMDb: 6,1

Жанр: криминал, детектив, драма, триллер

В главных ролях: Николь Кидман, Джейми Ли Кертис, Бобби Каннавале, Саймон Бейкер.

Самая свежая сериальная новинка в этой подборке. В центре сюжета – судебно-медицинский эксперт Кей Скарпетта, которая возвращается в Вирджинию и вновь берется за сложные уголовные дела. Но, как это часто бывает в хорошем детективе, проблемы ждут не только в морге. Здесь хватает старых обид, семейных тайн и сложных отношений.

А еще здесь Николь Кидман и Джейми Ли Кертис. То есть актерский состав выглядит так, будто продюсеры решили: раз уж расследовать убийства, то делать это красиво.

"Скарпетта": смотреть трейлер

Что говорят критики и зрители

На Rotten Tomatoes "Скарпетта" имеет 58% от критиков и 43% от зрителей. Критики хвалят актерский состав и загадку, но упрекают сериал в перегруженном сюжете и хаотичной структуре. В то же время части зрителей понравились атмосфера, актеры и детективная интрига.

И не забудьте посмотреть эту подборку триллеров. Чтобы подкрепить эффект.