Итак, если хочется сериала, который увлечет с первой серии и заставит вас проверить, действительно ли вы закрыли дверь, – вот пять вариантов от 24 Канала.

"Любимый ребенок"

Лена много лет живет в плену вместе с двумя детьми. В их мире все происходит по четкому расписанию: еда, туалет, сон – и ни шагу в сторону, если не хочешь наказания.

Когда Лене и девочке удается сбежать, история только начинается. Ведь родители ребенка, пропавшего 13 лет назад, узнают в этом деле жуткие детали собственного прошлого.

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"Любимый ребенок": смотреть трейлер

"Последняя ночь в Треморе"

Известный композитор приезжает в уединенный дом на побережье Ирландии, чтобы пережить развод и наконец написать что-то гениальное.

Но вместо вдохновения он получает бурю, изоляцию и странные звуки в темноте.

"Последняя ночь в Треморе": смотреть трейлер

"Садовник"

Рикардо работает садовником в элитном жилом комплексе. И знает о его жильцах гораздо больше, чем им хотелось бы.

Он наблюдает за их отношениями, желаниями и манипуляциями, постепенно обретая контроль над чужими секретами. Так что если после этого сериала вы вдруг начнете с подозрением смотреть на соседа с газонокосилкой – мы вас понимаем.

"Садовник": смотреть трейлер

"Стеклянный купол"

В шведском городке пропадает девушка. Расследовать дело берется Лейла – криминолог, которая сама когда-то стала жертвой похищения именно в этом месте.

Теперь ей придется вернуться в собственное прошлое, чтобы понять, что происходит сейчас. А в прошлом, которое лучше было не трогать, обычно ничего хорошего не бывает.

"Стеклянный купол": смотреть трейлер

"Гарри Голе"

В Осло убивают молодую женщину, а рядом оставляют странные детали – отрезанный палец и бриллиант в форме звезды.

За дело берется детектив Гарри Голе, у которого и без серийного убийцы хватает проблем. Но новые жертвы показывают: это не случайные преступления, а продуманная игра, в которой кто-то тщательно оставляет подсказки.

И чем дальше Гарри углубляется в расследование, тем больше понимает: на этот раз дело может оказаться гораздо более личным, чем ему хотелось бы.

"Гарри Голе": смотреть трейлер

А у нас для вас есть еще одна подборка классных сериалов, которые точно стоит добавить в свой список для просмотра. Здесь – разные истории, жанры и герои, но их объединяет одно: оторваться от экрана будет непросто.