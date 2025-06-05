Отошли в прошлое: 3 лучших, но забытых сериала ужасов

В современном мире зрители предпочитают стриминговые платформы, где каждую неделю появляется новый фильм или сериал. В бешеном потоке контента стало труднее добиваться успеха в сфере кино. Поэтому некоторые сериалы, которые не имели достаточной рекламы или огласки, просто канут в небытие, хотя имеют хорошие рейтинги и отзывы.

В этой подборке – удачные сериалы, о которых уже все забыли. Они не получили достаточно внимания и популярности, хотя были этого достойны, пишет Кино 24 со ссылкой на Collider.

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"Оно" (1990)

События мини-сериала, что основан на романе Стивена Кинга, разворачиваются в городке Дерри. Здесь из-за загадочного монстра таинственно исчезают дети. Библиотекарь Майк Хэнлон проводит собственное расследование и замечает, что преступления циклические: случаи случаются раз в 30 лет. Мужчина понимает, что следующего исчезновения не избежать.

Большинство уже знакомо с историей "Оно", но в основном благодаря фильмам с участием Билла Скашгорда в роли Пеннивайза. Из-за этого мини-сериал, имеющий уникальный шарм, отошел на второй план.

"Оно": смотрите трейлер онлайн

"За пределами возможного" (1963 – 1965)

В этом телесериале нет главных персонажей или конкретной сюжетной линии. Эпизоды рассказывают о монстрах, пришельцах с инопланетным разумом, призраках. Кино исследует отношения между людьми и роботами, генетическими исследованиями, опытами над человеческой психикой, клонирование, правительственные заговоры и многое другое.

Сериал длился всего два сезона, но он был действительно особенным. Каждый эпизод содержал захватывающий сюжетный поворот. Сейчас о нем мало кто говорит.

"За пределами возможного": смотрите трейлер онлайн

"Королевство зомби" (2019 – 2021)

События южнокорейского сериала происходят в государстве Чосон через три года после завершения войны. Это история наследного принца Ли Чанга и его подчиненных. Среди них появляется странная эпидемия, воскрешающая мертвых. Правитель умирает, но из-за чумы возвращается к жизни и блуждает по дворцу. На фоне хаоса в стране Чанг пытается понять, что стало причиной, и как спасти людей.

Сериал получил немало хороших отзывов, но он все равно находится в подвешенном состоянии. На самом деле это безумный политический триллер и одновременно историческая драма с зомби в центре сюжета. Из-за того, что никаких заявлений о продолжении шоу нет, он стал еще более мало известным и недооцененным.

"Королевство зомби": смотрите трейлер онлайн