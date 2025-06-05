У цій добірці – вдалі серіали, про які вже всі забули. Вони не отримали достатньо уваги та популярності, хоч були цього варті, пише Кіно 24 з посиланням на Collider.

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"Воно" (1990)

Події мінісеріалу, що заснований на романі Стівена Кінга, розгортаються в містечку Деррі. Тут через загадкового монстра таємниче зникають діти. Бібліотекар Майк Хенлон проводить власне розслідування та помічає, що злочини циклічні: випадки трапляються раз у 30 років. Чоловік розуміє, що наступного зникнення не уникнути.

Більшість вже знайома з історією "Воно", але здебільшого завдяки фільмам з участю Білла Скашгорда в ролі Пеннівайза. Через це мінісеріал, що має унікальний шарм, відійшов на другий план.

"Воно": дивіться трейлер онлайн

"За межами можливого" (1963 – 1965)

У цьому телесеріалі немає головних персонажів чи конкретної сюжетної лінії. Епізоди розповідають про монстрів, прибульців з інопланетним розумом, примар. Кіно досліджує стосунки між людьми й роботами, генетичними дослідженнями, дослідами над людською психікою, клонування, урядові змови і багато іншого.

Серіал тривав лише два сезони, але він був справді особливим. Кожен епізод містив захопливий сюжетний поворот. Зараз про нього мало хто говорить.

"За межами можливого": дивіться трейлер онлайн

"Королівство" (2019 – 2021)

Події південнокорейського серіалу відбуваються в державі Чосон через три роки після завершення війни. Це історія спадкоємного принца Лі Чанга і його підлеглих. Серед них з'являється дивна епідемія, що воскрешає мертвих. Правитель помирає, але через чуму повертається до життя та блукає палацом. На тлі хаосу в країні Чанг намагається зрозуміти, що стало причиною, та як врятувати людей.

Серіал отримав чимало хороших відгуків, але він однаково перебуває у підвішеному стані. Насправді є це шалений політичний трилер і водночас історична драма з зомбі у центрі сюжету. Через те, що жодних заяв про продовження шоу немає, він став ще більш мало відомим і недооціненим.

"Королівство": дивіться трейлер онлайн