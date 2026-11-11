Джеймс Бонд может позавидовать: 5 шпионских боевиков с непредсказуемыми сюжетами

Если после "Казино Рояль" вам захотелось немедленно купить дорогой костюм, заказать мартини и начать подозревать всех вокруг в шпионаже, эта подборка именно для вас. Правда, спасать мир не придется – достаточно устроиться перед экраном и приготовиться к нескольким часам адреналина.

24 Канал собрал пять шпионских триллеров, которые понравятся поклонникам Джеймса Бонда. Здесь есть опасные миссии, двойные агенты, предательства, жестокие драки и герои, которым даже самые серьезные проблемы не мешают выглядеть безупречно.

"Агенты А.Н.К.Л.", 2015

Жанр: шпионский боевик, комедия, приключения

IMDb: 7,2

Холодная война, стильные костюмы и двое агентов, которые скорее перестреляли бы друг друга, чем работали вместе. Агент ЦРУ Наполеон Соло и оперативник КГБ Илья Курякин вынуждены объединиться, чтобы остановить международную преступную организацию, планирующую применить ядерное оружие.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 68% положительных рецензий. Обозреватели отмечают харизматичных актеров, юмор и стильные экшн-сцены, хотя сам сюжет считают довольно предсказуемым.



"Агенты А.Н.К.Л.": смотреть трейлер

"Ультиматум Борна", 2007

Жанр: шпионский боевик, триллер

IMDb: 8,0



Джейсон Борн продолжает искать правду о своем прошлом, пока за ним охотятся спецслужбы. Ему придется путешествовать по миру, убегать от наемных убийц и постепенно раскрывать тайны секретной программы ЦРУ.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes оценивает картину в 92%. Критики особенно хвалят напряженный темп, игру Мэтта Деймона и мастерски поставленные экшн-сцены. Фильм называют одним из лучших во франшизе.



"Ультиматум Борна": смотреть трейлер

"Атомная блондинка", 2017

Жанр: шпионский триллер, боевик

IMDb: 6,7



Берлин накануне падения стены. Агентка британской разведки Лоррейн Бротон получает задание найти секретный список двойных агентов. Однако очень быстро выясняется, что доверять здесь нельзя практически никому.

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes фильм получил 79% положительных отзывов. Наибольший восторг вызвали зрелищные драки и игра Шарлиз Терон. В то же время некоторые рецензенты считают шпионскую интригу запутанной, а сюжет менее убедительным, чем экшн.



"Атомная блондинка": смотреть трейлер

"Миссия невыполнима: Фол-аут", 2018

Жанр: шпионский боевик, приключенческий триллер

IMDb: 7,7

Из-за проваленной операции террористы получают шанс использовать похищенный плутоний для масштабных атак. Итан Гант вместе с командой должен предотвратить катастрофу, но ситуацию осложняют тайные мотивы союзников и опасные враги.

Что говорят критики: Фильм получил впечатляющие 98% на Rotten Tomatoes. Рецензенты высоко оценили зрелищные трюки, напряженный сюжет и постановку боевых сцен. Это одна из самых высоко оцененных частей франшизы.



"Миссия невыполнима: Фол-аут": смотреть трейлер

"Шпион, уходи!", 2011

Жанр: шпионская драма, детективный триллер

IMDb: 7,0



Британская разведка подозревает, что среди ее руководства работает советский агент. Опытному шпиону Джорджу Смайли поручают найти предателя, но каждая новая зацепка лишь усложняет расследование.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 84% положительных рецензий. Обозреватели отмечают атмосферу паранойи, сложный сюжет и сдержанную игру Гэри Олдмана. Однако картина требует внимательного просмотра: здесь лучше не отвлекаться на телефон.

"Шпион, уходи!": смотреть трейлер

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