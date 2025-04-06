7 лучших ситкомов, которые вошли в историю кино

Ситкомы (от фразы ситуационная комедия) появились еще на радио в 1920-х, а затем перешли на телевидение. Это сериалы, которые занимали первые места в рейтингах и были самыми популярными шоу на ТВ. Ведь они до сих пор остаются одним из лучших способов весело провести время с любимыми героями, которые часто попадают в жизненные, курьезные или забавные ситуации.

Кино 24 расскажет об одних из лучших ситкомов, известных на весь мир. Многие из них сформировали или повлияли на поп-культуру и дальнейшие тенденции в кино.

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"Симпсоны" (1989 –)

36 сезонов, 783 эпизода

Ситком о семейке из Спрингфилда далеко не идеальный, но это масштабное шоу с десятками разнообразных героев, множеством тем для иронии, которое постоянно совершенствовалось и находило, куда двигаться дальше.



Лучшие ситкомы / Кадр из сериала

"Сайнфелд" (1989 – 1998)

9 сезонов, 180 серий

Сериал рассказывает о группе друзей, которые живут вместе в Нью-Йорке. В отличие от других типичных персонажей ситкома, эти герои эгоцентричные и незрелые. Его называют сериалом ни о чем, но на самом деле здесь показывают много деталей и ситуаций, которые чем-то новым для зрителя.



Лучшие ситкомы / Кадр из сериала

"Я люблю Люси" (1951 – 1957)

6 сезонов, 180 серий

Это был первый ситком, снятый перед живой аудиторией в студии. Он не сравнится с другими сериалами тех времен, хотя сюжет "Я люблю Люси" довольно прост - домохозяйка мечтает прорваться в шоубизнес. Сериал оказал очень большое влияние на все дальнейшие телепередачи.



Лучшие ситкомы / Кадр из сериала

"МЭШ" (1972–1983)

11 сезонов, 256 серий

Это телешоу имело целью показать с комедийной стороны медиков, которые работали в полевом госпитале во время войны. В этом ситкоме герои росли, менялись и становились лучше, что превратило "Полевой госпиталь" в успешную драму.



Лучшие ситкомы / Кадр из сериала

"Шоу Мэри Тайлер Мур" (1970–1977)

7 сезонов, 168 серий

В центре этого ситкома – независимая женщина Мэри Ричардс, которая была сосредоточена на своей карьере, а не домашними делами. Это было новинкой для женских персонажей в классических ситкомах тех времен. Так шоу показало пример другим проектам в будущем, где появилось больше места для женщин и их реализации.



Лучшие ситкомы / Кадр из сериала

"Все в семье" (1971 – 1979)

9 сезонов, 205 серий

Название говорит само за себя – здесь сосредоточено внимание на семье. Сериал рассказывает о семье рабочего, во главе которой – Арчи. Сейчас "Все в семье" может считаться старомодным, но в то время проблематика, которой касались в эпизодах даже с юмором, была близка многим (и может оставаться актуальной до сих пор).



Лучшие ситкомы / Кадр из сериала

"Весёлая компания" (1982 – 1993)

11 сезонов, 275 серий

События этого сериала в основном происходят в баре и рассказывают о людях, которые приходят туда отдыхать, и персонал, что там работает. Это и работает как крючок, что каждый эпизод цепляет киноманов.



Лучшие ситкомы / Кадр из сериала