"Клон" рассказывал о семейном укладе и жизни мусульманской семьи. Зрители переживали за отношения Жади и Лукаса и волновались о судьбе других персонажей. Кино 24 расскажет, как за 24 года изменились актеры этого сериала и где они сейчас.

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Джованна Антонелли – Жади

Актриса была суперпопулярной после роли в "Клоне", поэтому она исполнила главные роли в других бразильских сериалах, а еще основала собственный бренд косметики. Интересно, что Джованна и ее коллега по сериалу Мурилу Бенисио были парой не только на экране, но и в реальной жизни. У пары родился сын. У Джованны были и другие отношения, также она стала мамой.



Как изменились звезды сериала "Клон" / Коллаж Кино 24

Мурилу Бенисио – Лукас, Дьйого, Лео

Актер покорил не только Бразилию, но и Голливуд, когда снялся в фильме с Пенелопой Круз. Впоследствии он вернулся в родную страну и работал как режиссер. Мурилу Бенисио воспитывает троих детей – сын Антонио от первых отношений, сын Пьетро от Джованны Антонелли и дочь от Деборы Фалабеллой.



Как изменились звезды сериала "Клон" / Коллаж Кино 24

Вера Фишер – Иветти

Актриса была секс-символом в Латинской Америке, ведь также работала моделью и была "Мисс Бразилией". Вера Фишер переживала и трудности на жизненном пути, борясь с наркотической зависимостью. Одна из ее последних ролей была в сериале 2018 года, однако актриса не прекращает активную деятельность.



Как изменились звезды сериала "Клон" / Коллаж Кино 24

Далтон Уиг – Саид

После роли в "Клоне" актер продолжал играть в кино, но дальнейшие проекты с его участием не приобретали такой популярности. Далтон работал также продюсером и ведущим. Последние годы он редко появляется на телевидении и больше уделяет время семье.



Как изменились звезды сериала "Клон" / Коллаж Кино 24

Даниэла Эскобар – Маиза

Даниэла продолжила актерскую карьеру после сериала. Но сейчас она в основном работает ведущей. Актриса дважды выходила замуж.



Как изменились звезды сериала "Клон" / Коллаж Кино 24

Летисия Сабателла – Латиффа

Актриса стала популярной после роли в сериале "Властелин мира", а роль Латиффы сделала ее настоящей звездой. В 2002 году она получила престижную премию Contigo. За ее плечами сейчас около 30 работ. Также она пробовала себя как певица.



Как изменились звезды сериала "Клон" / Коллаж Кино 24