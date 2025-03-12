"Клон" розповідав про сімейний уклад та життя мусульманської родини. Глядачі переживали за стосунки Жаді й Лукаса та хвилювались щодо долі інших персонажів. Кіно 24 розповість, як за 24 роки змінилися актори цього серіалу і де вони зараз.
Дивіться також Де зараз Юлія Буйновська, яка зіграла Софію в українському серіалі "Парочка слідчих"
Джованна Антонеллі – Жаді
Акторка була суперпопулярною після ролі в "Клоні", тому вона виконала головні ролі в інших бразильських серіалах, а ще заснувала власний бренд косметики. Цікаво, що Джованна та її колега по серіалу Мурілу Бенісіо були парою не тільки на екрані, але й у реальному житті. У пари народився син. У Джованни були й інші стосунки, також вона стала мамою.
Як змінилися зірки серіалу "Клон" / Колаж Кіно 24
Мурілу Бенісіо – Лукас, Дьйого, Лео
Актор підкорив не тільки Бразилію, але й Голлівуд, коли знявся у фільмі з Пенелопою Круз. Згодом він повернувся до рідної країни та працював як режисер. Мурілу Бенісіо виховує трьох дітей – син Антоніо від перших стосунків, син П'єтро від Джованни Антонеллі й донька від Дебори Фалабеллой.
Як змінилися зірки серіалу "Клон" / Колаж Кіно 24
Віра Фішер – Іветті
Акторка була секс-символом у Латинській Америці, адже також працювала моделлю та була "Міс Бразилією". Віра Фішер переживала й труднощі на життєвому шляху, боровшись з наркотичною залежністю. Одна з її останніх ролей була в серіалі 2018 року, однак акторка не припиняє активну діяльність.
Як змінилися зірки серіалу "Клон" / Колаж Кіно 24
Далтон Віг – Саїд
Після ролі в "Клоні" актор продовжував грати в кіно, але подальші проєкти з його участю не набували такої популярності. Далтон працював також продюсером і ведучим. Останні роки він рідко з'являється на телебаченні й більше приділяє час родині.
Як змінилися зірки серіалу "Клон" / Колаж Кіно 24
Даніела Ескобар – Маїза
Даніела продовжила акторську кар'єру після серіалу. Та зараз вона здебільшого працює ведучою. Акторка двічі виходила заміж.
Як змінилися зірки серіалу "Клон" / Колаж Кіно 24
Летісія Сабателла – Латіффа
Акторка стала популярною після ролі в серіалі "Володар світу", а роль Латіффи зробила її справжньою зіркою. У 2002 році вона отримала престижну премію Contigo. За її плечима зараз близько 30 робіт. Також вона пробувала себе як співачка.