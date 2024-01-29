Узнайте, какие фильмы возглавили рейтинг лучших на Netflix на конец 2023 года. Выбирайте ленту для просмотра и готовьте попкорн, ведь будет интересно.

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Лучшие триллеры 2023 года, которые можно посмотреть на Netflix

"Иллюзия безопасности"

Сюжет описывает отпуск семьи, которая взяла в аренду домик на выходные в сельской местности. Однако все рушится когда главные герои сталкиваются с проблемами с сетью. Владельцы частного дома неожиданно возвращаются, однако арендаторы не спешат уезжать после рассказов новых знакомых. Оказывается, что произошла атака хакеров, что привело к наступлению настоящего апокалипсиса.

"Иллюзия безопасности": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мятежный месяц"

Община одной галактики направляет молодую женщину в поисках воинов с других планет для оказания помощи в обороне от тиранических армий терроризирующих их мирную колонию.

"Мятежный месяц": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убийца"

После серьезного провала киллер оказывается в конфликте со своими работодателями и даже с самим собой. Эта миссия приведет его в разные страны мира хотя он пытается убедить что это не личное.

"Убийца": смотрите онлайн трейлер фильма