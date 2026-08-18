Не оторваться до самого финала: 5 сериалов с загадками, преступлениями и неожиданными поворотами сюжета
Здесь и похищения, и маньяки, и загадочные исчезновения, и люди, которым явно не стоит доверять. Одним словом, спокойного вечера не обещаем.
Итак, если хочется сериала, который увлечет с первой серии и заставит вас проверить, действительно ли вы закрыли дверь, – вот пять вариантов от 24 Канала.
"Любимый ребенок"
Лена много лет живет в плену вместе с двумя детьми. В их мире все происходит по четкому расписанию: еда, туалет, сон – и ни шагу в сторону, если не хочешь наказания.
Когда Лене и девочке удается сбежать, история только начинается. Ведь родители ребенка, пропавшего 13 лет назад, узнают в этом деле жуткие детали собственного прошлого.
"Любимый ребенок": смотреть трейлер
"Последняя ночь в Треморе"
Известный композитор приезжает в уединенный дом на побережье Ирландии, чтобы пережить развод и наконец написать что-то гениальное.
Но вместо вдохновения он получает бурю, изоляцию и странные звуки в темноте.
"Последняя ночь в Треморе": смотреть трейлер
"Садовник"
Рикардо работает садовником в элитном жилом комплексе. И знает о его жильцах гораздо больше, чем им хотелось бы.
Он наблюдает за их отношениями, желаниями и манипуляциями, постепенно обретая контроль над чужими секретами. Так что если после этого сериала вы вдруг начнете с подозрением смотреть на соседа с газонокосилкой – мы вас понимаем.
"Садовник": смотреть трейлер
"Стеклянный купол"
В шведском городке пропадает девушка. Расследовать дело берется Лейла – криминолог, которая сама когда-то стала жертвой похищения именно в этом месте.
Теперь ей придется вернуться в собственное прошлое, чтобы понять, что происходит сейчас. А в прошлом, которое лучше было не трогать, обычно ничего хорошего не бывает.
"Стеклянный купол": смотреть трейлер
"Гарри Голе"
В Осло убивают молодую женщину, а рядом оставляют странные детали – отрезанный палец и бриллиант в форме звезды.
За дело берется детектив Гарри Голе, у которого и без серийного убийцы хватает проблем. Но новые жертвы показывают: это не случайные преступления, а продуманная игра, в которой кто-то тщательно оставляет подсказки.
И чем дальше Гарри углубляется в расследование, тем больше понимает: на этот раз дело может оказаться гораздо более личным, чем ему хотелось бы.
"Гарри Голе": смотреть трейлер
А у нас для вас есть еще одна подборка классных сериалов, которые точно стоит добавить в свой список для просмотра. Здесь – разные истории, жанры и герои, но их объединяет одно: оторваться от экрана будет непросто.