24 Канал подготовил подборку захватывающих триллеров, герои которых искусно манипулируют фактами, организуют фальшивые несчастные случаи и симулируют собственную смерть ради мести или спасения.

"Отправление"

Рейтинг IMDb – 6,8

Опытная следовательница Кендра Малли берется за дело о таинственном исчезновении пассажирского лайнера над Атлантическим океаном. В ходе расследования она раскрывает масштабный заговор и понимает, что трагедию искусственно спланировала группа влиятельных лиц. Главной героине предстоит найти настоящих преступников, которые организуют подставные катастрофы ради политической и финансовой выгоды.

"Отправление": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную атмосферу напряжения и блестящую игру Арчи Панджаби. Впрочем, киноэксперты критикуют картину за чрезмерную запутанность сюжетных линий в финале и недостаточное раскрытие характеров второстепенных персонажей.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Кроличья нора"

Рейтинг IMDb – 7,4

Частный шпион Джон Вир виртуозно создает иллюзии и подстраивает фальшивые ситуации для манипуляций на финансовых рынках. Однажды могущественные враги подставляют его, обвиняют в инсценированном убийстве и заставляют бежать от полиции. Теперь Вир должен использовать все свои навыки обмана, чтобы разоблачить теневую организацию, которая контролирует страну с помощью инсценированных трагедий и подделки электронных данных.

"Кроличья нора": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают динамичное развитие событий и харизматичное возвращение Кифера Сазерленда на экраны. В то же время киноэксперты критикуют картину за быстрый темп повествования.

"Месть"

Рейтинг IMDb – 7,8

Молодая девушка Аманда Кларк приезжает в богатый городок под вымышленным именем. Она хочет уничтожить влиятельную семью Грейсонов, которые когда-то несправедливо обвинили ее отца в организации теракта. Ради справедливости героиня тщательно инсценирует несчастные случаи, манипулирует уликами и заставляет врагов уничтожать друг друга. В ходе этой жестокой игры ключевым персонажам приходится неоднократно инсценировать собственную смерть, чтобы переиграть соперников и избежать правосудия.

"Месть": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают роскошную визуальную эстетику сериала и захватывающее противостояние Эмили ВанКемп и Мэделин Стоу. В то же время киноэксперты критикуют сериал за слишком мелодраматические повороты в поздних сезонах.

А если вы хотите пощекотать себе нервы и ищете сериалы о жутких медицинских экспериментах и манипуляциях с человеческим сознанием, то мы подготовили для вас особую подборку фильмов на вечер.