24 Канал підготував добірку гостросюжетних трилерів, герої яких майстерно маніпулюють фактами, організовують фальшиві нещасні випадки та симулюють власну смерть заради помсти або порятунку.

"Виліт" / "Відправлення"

Рейтинг IMDb – 6,8

Досвідчена слідча Кендра Маллі береться за справу про таємниче зникнення пасажирського лайнера над Атлантичним океаном. Під час розслідування вона викриває масштабну змову і розуміє, що трагедію штучно спланувала група впливових осіб. Головна героїня має знайти справжніх злочинців, які організовують підставні катастрофи заради політичної та фінансової вигоди.

"Виліт": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну атмосферу напруги та блискучу гру Арчі Панджабі. Втім, кіноексперти критикують стрічку за надмірну заплутаність сюжетних ліній у фіналі та недостатнє розкриття характерів другорядних персонажів.

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"Кроляча нора"

Рейтинг IMDb – 7,4

Приватний шпигун Джон Вір віртуозно створює ілюзії та підлаштовує фальшиві ситуації для маніпуляцій на фінансових ринках. Одного дня могутні вороги підставляють його, звинувачують в інсценованому вбивстві та змушують тікати від поліції. Тепер Вір мусить використати всі свої навички обману, щоб викрити тіньову організацію, яка контролює країну через підставні трагедії та підробку електронних даних.

"Кроляча нора": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають динамічний розвиток подій та харизматичне повернення Кіфера Сазерленда на екрани. Водночас кіноексперти критикують стрічку за швидкий темп оповіді.

"Помста"

Рейтинг IMDb – 7,8

Дівчина Аманда Кларк приїжджає до заможного містечка під вигаданим ім'ям. Вона хоче знищити впливову родину Грейсонів, яка колись несправедливо звинуватила її батька в організації теракту. Заради справедливості героїня ретельно підлаштовує нещасні випадки, маніпулює доказами та змушує ворогів знищувати одне одного. У процесі цієї жорстокої гри ключовим персонажам доводиться неодноразово симулювати власну смерть, щоб переграти суперників та уникнути правосуддя.

"Помста": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають розкішну візуальну естетику серіалу та захопливе протистояння Емілі ВанКемп і Медлін Стоу. Водночас кіноексперти критикують стрічку за занадто мелодраматичні повороти у пізніх сезонах.

А якщо ви хочете полоскотати собі нерви і шукаєте серіали про моторошні медичні випробування та маніпуляції з людською свідомістю, то ми підготували для вас особливу добірку стрічок на вечір.