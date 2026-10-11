24 Канал зібрав найкращі серіали, які пропонують зануритися у найтемніші куточки людської психіки. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом.

"Сестра Ретчед"

Рейтинг IMDb: 7,2

У 1947 році молода медсестра Мілдред Ретчед влаштовується на роботу до провідної психіатричної лікарні Північної Каліфорнії. Головний лікар закладу Річард Гановер якраз починає проводити новаторські, але надзвичайно жорстокі експерименти над людським розумом. Мілдред майстерно маніпулює персоналом і хворими, щоб стати найкращою. Поступово вона перетворюється на справжнього монстра у білому халаті.

"Сестра Ретчед": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну візуальну естетику серіалу та блискучу гру Сари Полсон. Водночас кіноексперти критикують стрічку за занадто гротескні сцени насильства.

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"Американська історія жахів: Притулок"

Рейтинг IMDb: 8,3

Події відбуваються у 1964 році в психіатричній клініці "Брайркліфф", якою керують сувора сестра Джуд та амбітний монсеньйор Тімоті Говард. Сюди потрапляє серійний вбивця, а також допитлива журналістка Лана Вінтерс. Вона намагається викрити таємниці закладу, але сама стає його ув'язненою. Водночас за зачиненими дверима головний лікар Артур Арден проводить садистські медичні експерименти над беззахисними пацієнтами.

"Американська історія жахів: Притулок": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти називають цей сезон найстрашнішим у всій антології. Вони високо оцінили гнітючу атмосферу стрічки та гру Джессіки Ленг. Втім, кіноексперти критикують творців за надмірне нагромадження різних сюжетних ліній, серед яких інопланетяни, демони та нацистські злочинці.

"Маніяк"

Рейтинг IMDb: 7,6

Двоє незнайомців зі серйозними психологічними проблемами, Енні та Овен, погоджуються взяти участь у таємничому фармацевтичному випробуванні. Ексцентричний доктор Джеймс Мантлрей обіцяє, що нова серія пігулок здатна назавжди зцілити будь-які травми розуму без жодних побічних ефектів. Під час експерименту героїв підключають до потужного суперкомп'ютера, який змушує їх переживати химерні галюцинації та проживати альтернативні життя у різних реальностях. Однак система дає збій, і свідомості піддослідних починають небезпечно переплітатися між собою.

"Маніяк": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять винахідливість режисера Кері Фукунаги та хімію між Еммою Стоун і Джоною Гіллом. Однак кіноексперти критикують серіал за дещо нерівний темп оповіді та надто заплутаний фінал, який залишає багато запитань.

Фільми про маніпуляторів, хитрих соціопатів та майстрів газлайтингу лякають саме своєю безжальною реалістичністю. Для любителів цього жанру ми вже підготували особливу добірку стрічок, які можна подивитися ввечері.