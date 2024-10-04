Держат в напряжении до конца: 5 жутких триллеров о поиске своего настоящего "Я"

Уже с 10 октября в украинский прокат официально выйдет сатирический хоррор-триллер "Субстанция" режиссера Корали Фарже, который стал громким кинематографическим камбэком исполнительницы главной роли несравненной Деми Мур. "Субстанция" получила приз Канн за лучший сценарий и была на удивление тепло принята первыми зрителями, прессой и конкурсным жюри, получив 13-минутные овации после премьеры.

Первая украинская премьера ленты состоялась на Одесском международном кинофестивале. Зрители были поражены актерской игрой, новаторским стилем фильма и неожиданными режиссерскими решениями. В материале Кино 24 ищите фильм, который непременно станет вашим фаворитом.

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"Остров проклятых"

Этот психологический триллер Мартин Скорсезе снял по мотивам романа "Закрытый Остров", которым зачитывалась вся Америка, ведь его написал мастерский последователь Стивена Кинга Деннис Лихейн. А на исполнение главной роли режиссер пригласил несравненного Леонардо ди Каприо, которому удалось глубоко вжиться в своего персонажа и невероятно точно передать мрачную и гнетущую атмосферу фильма.

Ди Каприо сыграл главного героя ленты маршала Эдварда Дэниелса, который вместе со своим напарником маршалом Чаком Оулем (Марк Руффало) должен разгадать целый ряд загадок, которыми полна клиника для сумасшедших преступников, расположена на острове в штате Массачусетс.

По сюжету, напарникам следует расследовать исчезновение особо опасной пациентки психбольницы. Однако, герой ди Каприо преследует и личную цель – найти в стенах клиники виновника гибели своей жены, пиромана Эндрю Леддиса. Вот только по мере расследования маршал Дэниелс начинает подозревать персонал клиники в заговоре и встречает их сопротивление. А сам неоднократно встает перед вопросом "Что лучше: жить монстром или умереть человеком?"

"Остров проклятых": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бойцовский клуб"

Это еще один фильм-экранизация. На этот раз в основу ленты лег одноименный роман Чака Поланика. Кстати, автор книги одобрительно оценил эту ленту и особо отметил динамичность сюжета, которой не хватало литературному произведению. А еще интересно, что после выхода фильм "Бойцовский клуб" стал провальным с коммерческой точки зрения. Его не спасла даже вовлеченность в актерский состав Брэда Питта (Тайлер Дерден), которого пригласили как звездного актера, который должен был бы привлечь внимание к кинокартине. И только выход на DVD принес фильму не только коммерческий успех, но и статус культового.

Главный герой картины – это безымянный герой (Эдвард Нортон), страдающий от бессонницы, а главное – от осознания собственной никчемности. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает дерзкого и склонного к саморазрушению Тайлера Дердена (Брэд Питт). Вместе мужчины создают подпольный бойцовский клуб, который вопреки главному правилу клуба – никому не рассказывать о бойцовском клубе, – становится очень популярным и собирает все больше мужчин, желающих почувствовать себя значимыми. Но однажды главного героя шокирует открытие, которое становится главным твистом этой истории.

Интересно, что готовясь к съемкам, Брэд Питт и Эдвард Нортон брали уроки бокса и тхэквандо. Брэд Питт даже добровольно пошел на то, чтобы ему удалили фрагменты передних зубов, которые он восстанавливал уже после завершения съемок фильма.

"Бойцовский клуб": смотрите онлайн трейлер фильма

"Черный лебедь"

Очередной шедевр мастера психологических триллеров Даррена Аронофски впервые был показан в рамках 67-го Венецианского международного кинофестиваля. На премии Американской киноакадемии фильм был номинирован на награды за лучший фильм, режиссуру, операторскую работу, монтаж и лучшую женскую роль. И наконец последняя номинация принесла фильму его единственный Оскар.

Его обладательницей стала Натали Портман, исполнительница главной женской роли. По словам кинокритиков, она не просто отлично сыграла в ленте, она осуществила настоящее преобразование, к которому стремилась и ее героиня, молодая балерина Нина Сайерс. Кроме Натали Портман главные роли в фильме сыграли Мила Кунис (Лили) и Венсан Кассель (Том Леруа).

По сюжету фильма, одаренной, но очень скромной балерине Нине Сайерс (Натали Портман) выпадает удача сыграть главную роль в балете "Лебединое озеро". Однако хореограф-постановщик балета Том Леруа (Венсан Кассель) сетует, что Нине идеально подходит роль белого лебедя Одетты, но отнюдь не Одиллии. Ведь, чтобы исполнить партию черного лебедя, робкой балерине не хватает сексуальной чувственности и коварства. Хореограф настаивает на том, что девушка должна высвободить свое темное "я". Нине удается это сделать только, когда у нее появляется раскованная и смелая конкурентка Лили (Мила Кунис). Напряженное противостояние балерин, борющихся за главную роль, все же заставляет Лили отрастить черные перья, чтобы стать лучше.

До старта съемок Натали Портман и Мила Кунис упорно тренировались в балетном зале. А уже во время съемочного процесса Портман травмировала ребро и получила сотрясение мозга.

"Черный лебедь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сплит"

Этот остросюжетный фильм режиссера, продюсера и сценариста М. Найт Шьямалана стал сиквелом к фильму "Неуязвимый" и имеет приквел – фильм "Стекло". В главной роли "Сплита" Шьямалан хотел видеть Хоакина Феникса, но актер вынужден был отказаться от съемок из-за своего плотного графика. Джеймс Мак-Эвой, который в конце воплотил главного героя ленты, блестяще справился с ролью Кевина, страдающего множественным расстройством личности.

Внутри Кевина сосуществуют сразу 23 личности, которые уже давно подавили его настоящее "я". Одно из альтер эго главного героя – это маньяк Деннис, который похищает сразу трех девушек и закрывает их в подвале. Напуганные девушки пытаются пообщаться со своим похитителем, но на их глазах одна за другой просыпаются другие его личности.

Чтобы спастись, девушки находят общий язык с каждой из них, однако узнают о существовании самой страшной, 24-й личности Кевина, которую он сам называет "Зверь". Именно для этого Зверя девушки должны стать "священной пищей". Жертвы похищения еще имеют шанс на спасение, но только до тех пор, пока Зверь не пробудится.

"Сплит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Субстанция"

По сюжету фильма, Элизабет Спаркл (Деми Мур) – настоящая суперзвезда и обладательница премии Оскар ведет популярное фитнес-шоу, пока продюсер не решает найти более молодую замену. И тогда в жизни Элизабет появляется "Субстанция" – загадочный препарат для репликации клеток, что создает лучшую версию человека. Так рождается прекрасная Сью (Маргарет Кволли): моложе, красивее, совершеннее... И последствия этого становятся удивительно непредсказуемыми.

"Субстанция": смотрите онлайн трейлер фильма

"Субстанция" снята и спродюсирована культовой британской студией Working Title, известной большим многообразием разножанровых хитов, среди которых фильмы Эдгара Райта (трилогия "Корнетто", "На драйве", "Прошлой ночью в Сохо"), фильмы братьев Коэнов ("Прочитать и сжечь", "Фарго", "Аве, Цезарь!"), франшизы "Бриджит Джонс", "Мистер Бин" и "Агент Джонни Инглиш", а также "Реальная любовь", "Эверест", "Темные времена", "Билет в Рай" и десятки других успешных и культовых лент.