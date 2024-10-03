Поэтому поклонники советуют эти кинокартины своим родным и охотно смотрят их в компании родных. Кино 24 подготовил подборку турецких сериалов, которые стоит посмотреть со второй половинкой.

Не пропустите 3 интересные турецкие сериалы, которые можно посмотреть за вечер

"Бесконечная любовь"

В центре сюжета – история любви Кемаля и Нихан. Парень происходит из бедной семьи и планирует стать шахтером, тогда как девушка – из состоятельной семьи и живет в элитном районе Стамбула. Однажды происходит неожиданная встреча героев, которая изменила их жизнь. Ежедневно любовь Кемаля и Нихан только сильнее, но их родители препятствуют этим отношениям. Сможет ли пара выдержать все испытания судьбы и познать семейное счастье?

"Бесконечная любовь": смотрите трейлер онлайн

"Любовь для начинающих"

История разворачивается вокруг учеников одной стамбульской школы и их учительницы Бурджу. Преподавательница стала настоящим другом для студентов, потому что неоднократно защищала их перед директором и помогала им в решении проблем. Впрочем, оказывается, Бурджу планирует увольняться из школы, поскольку получила более выгодное предложение работы. Подростки не хотят прощаться с учительницей, поэтому придумывают план – заставить ее влюбиться в нового учителя физкультуры.

"Любовь для начинающих": смотрите трейлер онлайн

"Ветер любви"

Миран и Рейян родились в семьях, которые враждуют на протяжении лет. Он всю жизнь мечтал отомстить, поэтому не знает, что такое любовь и счастье. В то же время она верит в силу любви. Как-то герои встречаются и неосознанно влюбляются друг в друга. Перед Мираном встанет серьезный выбор – отомстить дочери своего врага или выбрать собственное счастье.

"Ветер любви": смотрите трейлер онлайн

Если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли смотреть именно турецкие сериалы с любимым человеком, то рискните и выберите любую ленту из подборки. Наслаждайтесь просмотром!