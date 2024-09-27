Редакция Кино 24 подготовила подборку турецких сериалов, на которые не придется тратить недели или даже месяцы. Эти ленты имеют небольшое количество эпизодов, которые удастся посмотреть за один вечер.

Интересно На одном дыхании: позитивный турецкий сериал, который можно посмотреть за день

"Грех одной матери"

Сериал рассказывает о Суне – преданную мать, сын которой заболел тяжелым заболеванием. На лечение требуются огромные средства. Когда у мальчика происходит очередной приступ, женщина идет на сложное решение. Она совершает убийство, чтобы спасти сына.

Суна за все эти годы не может забыть о своем страшном поступке, что словно камень на ее душе. Судьба заставляет женщину заплатить за преступление: она становится подругой вдовы погибшего, а сын Суны проявляет симпатию к их дочери.

"Грех одной матери": смотрите трейлер онлайн

"От любви не убежать"

Главными героями сериала являются Али и Ясемин – коллеги, которые работают в юридической сфере и имеют схожие ценности. Они влюбляются друг в друга и решают пожениться.

Ясемин переполняет радость, ведь она представляет, что рядом будет не только родственная душа, но и человек, на которого можно положиться. Однако ее счастье быстро разрушается, когда она узнает, что Али, который казался безупречным, предал ее прямо перед самой свадьбой.

"От любви не убежать": смотрите трейлер онлайн

"Учитель"

На работу в лицей устраивается новый учитель. Он стремится раскрыть тайну учебного заведения – загадочное самоубийство одной из учениц. Девушка раньше была спортсменкой и достигла в этом деле немалого успеха. Но стала жертвой клеветы: ее обвинили в использовании допинга.

"Учитель": смотрите трейлер онлайн