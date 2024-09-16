Кино 24 расскажет о турецком сериале "Мистер ошибка", который наполнен юмором, теплыми эмоциями и атмосферой современного Стамбула. Его можно посмотреть всего за один день, а по завершению зритель будет чувствовать только положительные эмоции.

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Сериал вышел в 2020 году, он состоит из 14 эпизодов. В нем сыграли такие актеры: Джан Яман, Озге Гюрель, Фатма Топташ, Джемре Гюмели, Гюрген Оз, Серкай Тютюнджи.

Сюжет сериала

Кино рассказывает о молодом и привлекательном 30-летнем Ознюре Атасоя, который является владельцем популярных ресторанов в Стамбуле. Он открыт и свободен от обязательств. Все потому, что мужчина перестал доверять женщинам после их измен.

Однажды Озгюр знакомится со своей соседкой Эзги, которая мечтает найти настоящую любовь. Она обращается к мужчине за советом: как понять современных мужчин?

Они заключают сделку, по которой Озгюр должен помочь своей подруге найти мужчину, а Эзги взамен будет играть его девушку на важных семейных мероприятиях. Вдруг к ним обоим приходят настоящие чувства.

"Мистер ошибка": смотрите трейлер онлайн

Сериал имеет легкую, непринужденную и позитивную атмосферу. Химия между актерами зашкаливает, они сумели создать отличный тандем, убедительный для зрителя. К тому же сюжет абсолютно не затянут.

Если вы ищете позитивный, веселый и легкий для просмотра турецкий сериал, то "Мистер Ошибка" станет отличным выбором.