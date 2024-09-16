Кіно 24 розповість про турецький серіал "Містер помилка", який наповнений гумором, теплими емоціями та атмосферою сучасного Стамбула. Його можна подивитися всього за один день, а по завершенню глядач відчуватиме лише позитивні емоції.

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Серіал вийшов у 2020 році, він складається з 14 епізодів. У ньому зіграли такі актори: Джан Яман, Озге Гюрель, Фатма Топташ, Джемре Гюмелі, Гюрген Оз, Серкай Тютюнджі.

Сюжет серіалу

Кіно розповідає про молодого та привабливого 30-річного Ознюра Атасоя, який є власником популярних ресторанів у Стамбулі. Він відкритий та вільний від зобов'язань. Все тому, що чоловік перестав довіряти жінкам після їхніх зрад.

Одного дня Озгюр знайомиться зі своєю сусідкою Езгі, яка мріє знайти справжнє кохання. Вона звертається до чоловіка за порадою: як зрозуміти сучасних чоловіків?

Вони укладають угоду, за якою Озгюр повинен допомогти своїй подрузі знайти чоловіка, а Езгі натомість гратиме його дівчину на важливих сімейних заходах. Раптом до них обох приходять справжні почуття.

"Містер помилка": дивіться трейлер онлайн

Серіал має легку, невимушену й позитивну атмосферу. Хімія між акторами зашкалює, вони зуміли створити чудовий тандем, переконливий для глядача. До того ж сюжет абсолютно не затягнутий.

Якщо ви шукаєте позитивний, веселий і легкий для перегляду турецький серіал, то "Містер Помилка" стане чудовим вибором.