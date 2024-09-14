В субботу, 14 сентября, в Украине празднуют День кино. По этому случаю редакция редакция Кино 24 подобрала новые украинские сериалы, которые стоит посмотреть в праздничный день.

К слову 7 современных украинских фильмов, которые стоит посмотреть в День кино

"Я – Надежда"

Этот сериал создан на реальных событиях войны. По сюжету, некоторые харьковские медики скорой покинули работу и переехали в другое место. В Харькове остается молодая фельдшер Надежда, которая стоит перед сложным выбором: спасти семью и уехать, или продолжать делать такое важное дело под обстрелами.

"Я – Надежда": смотрите трейлер онлайн

"Перевозчица"

Драматический сериал посвящен первым неделям российского вторжения. Главная героиня Лидия, которая родом из Луганска, на своей машине перевозит мирных жителей в безопасные места. Каждый эпизод посвящен отдельному пассажиру. Кино получило премию "Золотой волчок".

"Перевозчица": смотрите трейлер онлайн

"Женский врач. Новая жизнь"

Во время полномасштабной войны сняли перезагрузку одного из самых популярных в Украине сериала о медиках. Он рассказывает об акушере-гинекологе Михаиле Гончаре, который переехал из Киева в Северодонецк. Оккупанты разрушили его дом и больницу, где он работал. Так Михаил устраивается на работу в столице. К слову, второй сезон стартовал 2 сентября.

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите трейлер онлайн

"Молодая"

40-летняя Ольга оказывается в непростой ситуации: муж оставил ее ради молодой любовницы, а сбережения спустил на азартные игры. Она вынуждена вернуться к работе, которые давно бросила. Но на собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Ольга решает "сбросить" 14 лет, чтобы начать новую жизнь.

"Молодая": смотрите трейлер онлайн

"Круг заблуждения"

Талантливая Лина Коваленко становится жертвой домашнего насилия. Она случайно оказывается за решеткой за убийство своего мужа. Лина возвращается на свободу после того, как срок заключения завершился. Ей нужно преодолеть жизненные испытания и вернуть собственную дочь.

"Круг заблуждения": смотрите трейлер онлайн

Предлагаем обратить внимание на новые украинские сериалы, которые уже завоевали любовь зрителей. Это отличный выбор ко Дню украинского кино.