3 турецких сериала, которые идеально подойдут для долгих осенних вечеров

Когда на улице царит холодная осень, то всегда хочется завернуться в одеяло и провести приятно время. Для этого стоит лишь выбрать любимую ленту, сюжет которой захватит с первых секунд и принесет незабываемые эмоции.

Кино 24 подготовил подборку турецких сериалов, которые надо посмотреть вечером. Эти ленты станут идеальными вариантами для проведения времени как наедине, так и с любимым человеком.

Интересно 3 романтические турецкие сериалы, которые согреют в осенние вечера

"Ветер любви"

Миран и Рейян родились в семьях, которые враждуют на протяжении лет. Он всю жизнь мечтал отомстить, поэтому не знает, что такое любовь и счастье. В то же время она верит в силу любви. Как-то герои встречаются и неосознанно влюбляются друг в друга. Перед Мираном встанет серьезный выбор – отомстить дочери своего врага или выбрать собственное счастье.

"Ветер любви": смотрите трейлер онлайн

"Грех одной матери"

40-летняя Суна работает на пляже и воспитывает сына Юсуфа. Парню нужна срочная операция, стоимость которой является слишком высокой для матери. Тогда Суна принимает сложное решение, соглашаясь на убийство, чтобы получить средства для лечения сына. Женщина сильно жалеет о содеянном, ее мучает совесть. Героиня даже начала видеть тень мужчину, которого она убила ради денег. Суна пытается жить дальше, но совесть с каждым разом давит на нее все сильнее. Однажды судьба таки заставляет женщину заплатить за преступление. Суна становится подругой жены погибшего, а Юсуф влюбляется в ее дочь.

"Грех одной матери": смотрите трейлер онлайн

"Новая жизнь"

Экс-военный Адем ушел в отставку и теперь ищет новую работу. У него есть жена Невин и дочь Эдже, которых он должен обеспечивать. В то же время появляется вакансия частного охранника для Ясемин, любимой известного бизнесмена Тимура. Адема принимают на эту работу, но он постоянно спорит с женщиной. Неосознанно мужчина начинает влюбляться, а впоследствии узнает о взаимности этих чувств. Однако есть одна проблема – герои уже имеют своих вторых половинок. Адем и Ясемин должны пройти серьезное испытание любовью.

"Новая жизнь": смотрите трейлер онлайн

Турецкий кинематограф – лучший вариант для зрителей, которым надоели однообразные ленты. Выбирайте один из сериалов и окунитесь в мир восточной культуры.