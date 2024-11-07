Кіно 24 підготував добірку турецьких серіалів, які треба подивитися ввечері. Ці стрічки стануть ідеальними варіантами для проведення часу як наодинці, так і з коханою людиною.

Цікаво 3 романтичні турецькі серіали, які зігріють в осінні вечори

"Вітер кохання"

Міран і Рейян народилися в родинах, які ворогують протягом років. Він протягом життя мріяв лише про помсту, тому не знає, що таке любов і щастя. Водночас вона вірить у силу кохання. Якось герої зустрічаються і несвідомо закохуються одне в одного. Перед Міраном постане серйозний вибір – помститися доньці свого ворога чи обрати власне щастя.

"Вітер кохання": дивіться трейлер онлайн

"Гріх однієї матері"

40-річна Суна працює на пляжі та виховує сина Юсуфа. Хлопцю треба термінова операція, вартість якої є зависокою для матері. Тоді Суна приймає складне рішення, погоджуючись на вбивство, щоб отримати кошти для лікування сина. Жінка сильно шкодує про скоєне, її мучить совість. Героїня навіть почала бачити тінь чоловіка, якого вона вбила заради грошей. Суна намагається жити далі, але совість з кожним разом тисне на неї все сильніше. Одного разу доля таки змушує жінку заплатити за злочин. Суна стає подругою дружини загиблого, а Юсуф закохується в її доньку.

"Гріх однієї матері": дивіться трейлер онлайн

"Нове життя"

Ексвійськовий Адем пішов у відставку та тепер шукає нову роботу. У нього є дружина Невін і донька Едже, яких він має забезпечувати. Водночас з'являється вакансія приватного охоронця для жінки Ясемін, коханої відомого бізнесмена Тимура. Адема приймають на цю роботу, але він постійно сперечається з дівчиною. Несвідомо чоловік починає закохуватися, а згодом дізнається про взаємність цих почуттів. Однак є одна проблема – герої вже мають своїх других половинок. Адем і Ясемін мають пройти серйозне випробування коханням.

"Нове життя": дивіться трейлер онлайн

Турецький кінематограф – найкращий варіант для глядачів, яким набридли одноманітні стрічки. Обирайте один з серіалів і пориньте у світ східної культури.