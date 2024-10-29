Турецьке кіно давно завоювало прихильність глядачів завдяки захопливим та емоційним моментам. Кіно 24 розповість про варіанти турецьких серіалів, що зможуть зігріти душу в осінні вечори.

Цікаво 11 фактів про легендарний турецький серіал "Величне століття", яких ви точно не знали

"Якщо сильно полюбиш"

Рік: 2023

Кількість серій: 13

Рейтинг IMDb: 6,8

Серіал розповідає про Атеша та Лейлу – двох близьких людей, що були разом з самого дитинства, але їхні шляхи розійшлися. Після смерті матері Атеша відправили до школи-інтернату, а згодом він будував свій шлях за океаном, де навчився бути незалежним і нікому не довіряти.

Лейла тим часом так і не змогла знайти свою справжню родину. Вона навчилась заробляти кошти, використовуючи хитрощі та обман. Долі цієї пари знову перетинаються, коли Атеш найме Лейлу як няню, коли втратить свого батька й стане опікуном своїх зведених братів та сестер. Серіал показує історію кохання, для якої неважливі відстань чи час.

"Якщо сильно полюбиш": дивіться трейлер онлайн

"Постукай у мої двері"

Рік: 2020 – 2021

Кількість серій: 52

Рейтинг IMDb: 7,3

У центрі сюжету – Еда Йилдиз, яка живе зі своєю тіткою, навчається на ландшафтного архітектора та працює в сімейному квітковому магазині. Вона втратила батьків, коли була ще маленькою. Дівчина планує вирушити на стажування до Італії, де живе її хлопець.

Життя Еди кардинально змінюється, коли вона втрачає стипендію від місцевого архітектурного бюро. Побачивши на випускному його власника – молодого Серкана Болата – вона вирішує помститися чоловікові. У відповідь Серкан пропонує їй угоду: Еда має вдавати його дівчину 2 місяці, щоб отримати

"Постукай у мої двері": дивіться трейлер онлайн

"Запах полуниці"

Рік: 2015

Кількість серій: 23

Рейтинг IMDb: 6,0

Серіал розповідає про Асли Кочер, яка живе з мамою у Стамбулі та мріє стати кондитером. Її фірмова страва – полуничний торт. Якось, доставляючи замовлення, дівчина потрапляє в аварію через багатія та холостяка Бурака Мазароглу. Замість вибачень чоловік пропонує Асли гроші за зіпсований торт, та вона у відповідь лише обурюється.

Дівчину звільняють з роботи, тож вона з подругою вирушає працювати до іншого міста. Туди ж відправляється й Бурак зі своїм кузеном, щоб керувати новим готелем. Доля знову зводить Асли й Бурака – і все це неспроста.

"Запах полуниці": дивіться трейлер онлайн

Ці серіали не лише розважать, але й подарують вам затишок і незабутні емоції цієї осені.