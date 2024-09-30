Их незаурядные актерские способности, смелые выборы ролей и мощная энергетика стали ключом к успеху, что вызвало настоящий прорыв в мире украинского кино в этом году. Кино 24 решили собрать список этих выдающихся актеров, которые сделали весомый вклад в кинематографический прогресс Украины и стали настоящими открытиями.

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Украинские актеры, которые стали прорывом в кинематографе в этом году

Александр Рудинский

Александр Рудинский отличился не только своим умением перевоплощаться в различных персонажей, но и своей целеустремленностью. Он активно работает как на киноплощадках, так и на театральных сценах.

В 2024 году на стриминговой платформе Netflix вышел сериал "Декамерон" с его участием, что добавило ему еще большей популярности. Рудинский продолжает двигаться вперед и демонстрировать амбиции, став одним из прорывов этого года в украинском кинематографе. Его карьера обещает еще больше достижений.

Алексей Гнатковский

Алексей Гнатковский получил широкую известность благодаря своей роли в фильме "Довбуш". Хотя его персонаж не был главным, актер сумел привлечь внимание зрителей своей харизмой и яркой игрой. Его реплика из фильма – "Это мои горы, и я здесь хозяин, и кто придет ко мне в дом и будет мне указывать, как я должен править, выхаркает свои печени, бигме, Боже" – стала настоящей легендой, закрепившей его образ в сердцах поклонников.

Кроме кинематографа, Гнатковский активно участвует в многочисленных театральных постановках Франковского драмтеатра, где регулярно демонстрирует свой талант на сцене. Несмотря на свою занятость, актер остается сознательным и принципиальным человеком с четкими украинскими убеждениями, что только подчеркивает его преданность своей стране и культуре, как в год премьеры "Довбуша", так и сегодня.