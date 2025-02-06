Их нельзя пропустить: 3 лучшие украинские ленты, которые стоит посмотреть в 2025 году

Украинский кинематограф продолжает радовать своих поклонников увлекательными премьерами. Эти ленты обязательно следует добавить в список для просмотра дома.

24 Канал подготовил подборку лучших украинских фильмов 2025 года, которые стоят вашего внимания. Не упустите возможность окунуться в разнообразный мир кино.

Смотрите также 4 достойные украинские мини-сериалы, которые можно посмотреть всего за вечер

"Дочь"

В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину. 17-летняя Ольга, которая имеет нарушения слуха, отправляется в дом своего отца в Буче. Российские военные оккупировали город, из-за чего семья оказалась в ловушке. Захваченная врагом семья должна сделать все возможное, чтобы сохранить собственную жизнь.

"Дочь" / Кадр из фильма

"Дом за стеклом"

Перспективный архитектор Виктория начинает расследование дела исчезновения своей дочери после вечеринки. Девушку обвиняют в торговле наркотиками, поэтому главная героиня должна не только найти своего ребенка, но и доказать ее непричастность, чтобы не потерять собственную репутацию. С каждым шагом, который Виктория делает в своем расследовании, она сталкивается с трудностями и неожиданными событиями.

"Дом за стеклом": смотрите трейлер фильма онлайн

"Серые пчелы"

События разворачиваются в серой зоне на Донбассе, где живут только двое жителей заброшенного села. Сергей и Пашка знакомы с детства и даже когда-то работали вместе шахтерами. Они уже привыкли к постоянной опасности, превратив ее в рутину. Однако все меняется, когда в село прибывает российский снайпер.

"Серые пчелы": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти фильмы удивят глубоким сюжетом и оставят незабываемые впечатления. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром!