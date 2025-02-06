24 Канал підготував добірку найкращих українських фільмів 2025 року, які варті вашої уваги. Не пропустіть можливість зануритися в різноманітний світ кіно.

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"Донька"

У лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 17-річна Ольга, яка має порушення слуху, вирушає до будинку свого батька у Бучі. Російські військові окупували місто, через що родина опинилася в пастці. Захоплена ворогом сім'я має зробити все можливе, щоб зберегти власне життя.

"Донька" / Кадр з фільму

"Дім за склом"

Перспективна архітекторка Вікторія розпочинає розслідування справи зникнення своєї доньки після вечірки. Дівчину звинувачують у торгівлі наркотиками, тому головна героїня має не тільки знайти свою дитину, але й довести її непричетність, щоб не втратити власну репутацію. З кожним кроком, який Вікторія робить у своєму розслідуванні, вона постає перед труднощами та неочікуваними подіями.

"Дім за склом": дивіться трейлер фільму онлайн

"Сірі бджоли"

Події розгортаються у сірій зоні на Донбасі, де живуть лише двоє мешканців покинутого села. Сергій і Пашка знайомі з дитинства та навіть колись працювали разом шахтарями. Вони вже звикли до постійної небезпеки, перетворивши її у рутину. Однак все змінюється, коли до села прибуває російський снайпер.

"Сірі бджоли": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці фільми здивують глибоким сюжетом та залишать незабутні враження. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!