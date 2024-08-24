Смотри украинское: 10 невероятных фильмов за 33 года независимости

Долгое время отечественный кинематограф страдал от упреков о том, что фильмы и сериалы украинского производства некачественные, неинтересные или просто "не такие". Но важно понимать, что обесценивание украинского контента было едва ли не главным правилом для российской пропаганды. И пока мы невольно отказывались от своего кино, нам насаждали чужое.

В 2014 году, а особенно в начале полномасштабного вторжения, у многих начали открываться глаза. И появилось понимание: как важно ценить и беречь свое. К 33-летию украинской независимости редакция Кино 24 предлагает посмотреть фильмы, созданные за годы самостоятельности.

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"Племя"

Год: 2014

Режиссер: Мирослав Слабошпицкий

Лента рассказывает о парне Сергее, который 1 сентября приезжает в интернат для людей с недостатками слуха. Он вступает в криминальную группировку под названием "Племя" и влюбляется в девушку главаря банды – Аню. Все это приводит к трагическим событиям.

Это первый в мире фильм, снятый без единого слова, здесь только украинский язык жестов. В ленте нет ни субтитров, ни закадрового голоса. Ее представили на более 100 кинофестивалях мира, картина получила более 40 наград.

"Племя": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поводырь"

Год: 2014

Режиссер: Олесь Санин

События фильма происходят накануне и во время Голодомора и репрессий. Американского инженера, который приезжает в Украину с сыном, убивают чекисты. Волею случая 10-летний мальчик становится поводырем слепому бандуристу Ивану Кочерге. Музыкант и бывший офицер армии УНР, ослепший из-за ранения, помогает парню скрываться от власти.

Критики назвали ленту важным шагом в украинском кинематографе. Суспільне в 2021 году зачислили этот фильм в список шедевров украинского кино.

"Поводырь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Киборги"

Год: 2017

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев

Фильм создан по сценарию Натальи Ворожбит и рассказывает об обороне Донецкого аэропорта, длившейся 242 дня. Это одна из первых лент, где размышляют о российско-украинской войне, бои на Востоке Украины и показывают новых украинских героев, которых окрестили киборгами.

Фильм посвящен каждому погибшему и всем, кто вернулся живым. Когда фильм вышел в прокат, с каждого билета перечисляли средства семьям военных, погибших во время обороны.

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Домой"

Год: 2019

Режиссер: Нариман Алиев

В центре сюжета драматического фильма – Мустафа, крымский татарин, который приезжает в Киев, куда после оккупации Крыма переехали два его сына. После трагической смерти старшего сына, отец решает вернуть его тело на родину, чтобы попрощаться по всем традициям, а также забрать домой младшего. Непростое путешествие изменит отношения отца и сына.

Фильм был представлен в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, где состоялась его премьера. Лента получила кинопремию "Золотой юла" и получила Гран-при Одесского кинофестиваля и еще ряд наград и номинаций.

"Домой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мои мысли тихие"

Год: 2019

Режиссер: Антонио Лукич

Молодой звукорежиссер Вадим, который мечтает переехать за границу, получает заказ от клиента из Канады – записать звуки редких животных Закарпатья. В Ужгороде он встречает свою маму Галину, которая работает таксисткой и является полной противоположностью сына. Мама решает ехать в путешествие вместе с сыном, что значительно усложняет его работу.

Ленту отметили как такую, где каждый может найти для себя что-то знакомое. В фильме удачно балансируют юмор и трагизм, создавая целостную картину.

"Мои мысли тихие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Атлантида"

Год: 2019

Режиссер: Валентин Васянович

Эта кинокартина представляет, каким могло бы быть будущее Донбасса. По сюжету, события происходят в 2025 году, где оккупированные территории возвращаются в состав Украины. Но эти земли больше непригодны для жизни. Ветеран войны Сергей, страдающий посттравматическим расстройством, возвращается с войны и пробует адаптироваться к реальности.

В этом фильме сыграли только непрофессиональные актеры: ветераны АТО, солдаты Вооруженных Сил, добровольцы, волонтеры. Ленту выдвигали на Оскар от Украины, а режиссер получил Шевченковскую премию.

"Атлантида": смотрите онлайн трейлер фильма

"Захар Беркут"

Год: 2019

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн

Действие разворачивается в 1241 году, когда монгольская орда движется на запад и стирает все в пепел на своем пути. Войско останавливается только у подножия Карпатских гор. Местные охотники, братья Беркуты, тайно пробираются в лагерь и освобождают пленных. Это приводит хана в ярость. Он находит предателя, который помогает ему найти тайный проход в горах. Но карпатская община во главе с Захаром Беркутом не готова сдаваться врагу.

Фильм получил огромный успех в прокате и популярность среди украинских зрителей. Важно добавить, что он создан в сотрудничестве с американской командой, а среди актеров – голливудские звезды.

"Захар Беркут": смотрите онлайн трейлер фильма

"Земля голубая, будто апельсин"

Год: 2020

Режиссер: Ирина Цилык

Фильм рассказывает о семье, которая живет в прифронтовой зоне Донбасса. Там уже шесть лет продолжаются боевые действия, которые стали для гражданских обыденностью. Ежедневно продолжаются обстрелы в Красногоровке, где живет 36-летняя Анна с четырьмя детьми. Несмотря на все трудности, семья дружная и жизнерадостная.

Съемки проходили в Красногоровке, Курахово, Авдеевке и Киеве. Фильм поразил зрителей кинофестиваля в Санденсе, а Ирина Цилык получила награду за лучшую режиссуру в категории документалистики.

"Земля голубая, будто апельсин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бесславные крепаки"

Год: 2020

Режиссер: Роман Перфильев

События фильма происходят в 1844 году. На территорию Украины попадает самурай Акайо, который спасается от преследований императора Японии. Он случайно знакомится с молодым поэтом Тарасом Шевченко. Они объединяются ради цели: Акайо хочет отомстить за своего хозяина, а Шевченко стремится вернуть любимую-крепостную.

Фильмы приятно удивил своим качеством и работой не только режиссера и актеров, но и всех членов команды. Критики даже сравнивали ленту с культовыми фильмами Квентина Тарантино. В то же время понятно, что ее сюжет довольно сюрреалистический.

Подытоживая, "Бесславные крепаки" – интересный эксперимент в украинском игровом кинематографе, хороший замысел на будущее, который ждет более осмысленную в художественном плане реализацию,

– написали на Суспильном.

"Бесславные крепаки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Довбуш"

Год: 2023

Режиссер: Олесь Санин

Исторический фильм сосредотачивается на рассказе о жизни самого известного опришковского предводителя в Карпатах – Олексы Довбуша. Это период, когда польская шляхта жестоко притесняет гуцулов, которые вынуждены скрываться в горах. Братья Олекса и Иван Довбуши не готовы мириться с несправедливостью и стремятся отомстить за убийство родителей. Олекса возглавляет восстание, борясь против господ, которые готовы любой ценой уничтожить лидера.

Работа над фильмом началась еще 6 лет назад, процесс прерывала то пандемия, то полномасштабная война. Эта лента является одной с самым большим бюджетом, однако она смогла оправдать ожидания. Здесь есть внимание к деталям, юмор, смыслы и эстетика украинской природы.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма

Жестокая война продолжается. Но даже в это сложное время украинский кинематограф продолжает развиваться, а на экраны выходят все новые фильмы и сериалы. Поддерживаем наше кино и в дальнейшем.