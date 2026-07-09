Эти 3 украинские мелодрамы разбивают сердце: от них невозможно оторваться

Если кажется, что красивые истории о любви давно остались в прошлом, украинское кино готово опровергнуть это. Здесь есть и благородные барышни, и драматические выборы, и чувства, которым постоянно мешают войны, общественные нормы или... наследие.

24 Канал собрал украинские фильмы, которые перенесут вас в прошлое и точно не дадут заскучать.

"Преданная"

Если вы любите истории, где любовь постоянно вступает в противоречие с долгом, этот фильм именно для вас. После трагедии врач берет под одну крышу двух девушек – дочь и ребенка служанки. Они растут вместе, но жизнь упорно напоминает, что общество очень любит раскладывать людей "по полочкам". Красивые костюмы, сложные отношения и атмосфера старого Станиславова дополняют картину.

"Преданная": смотреть трейлер фильма

"Гуцулка Ксеня"

Карпаты, 1938 год, музыка, танцы и романтика, которая внезапно сталкивается с историей. Молодой украинец из США должен найти себе жену, иначе останется без наследства. Казалось бы, типичный романтический сюжет, но времени на любовь у героев критически мало, ведь мир вокруг вот-вот изменится навсегда. Один из тех фильмов, после которых хочется немедленно провести бронирование поездки в Карпаты.

"Гуцулка Ксеня": смотреть трейлер фильма

"Моя бабушка Фани Каплан"

История, которая в очередной раз доказывает: политика и любовь почти никогда не заканчиваются спокойно. Журналистка находит дневник своей бабушки Фани Каплан и погружается в события 1918 года. Впереди – революция, предательство, чувства и люди, которые искусно путают личное с политическим.

"Моя бабушка Фани Каплан": смотреть трейлер фильма

А если хочется мелодрам, страстей и интриг уже в современности, то подборка украинских сериалов – именно то, что нужно.