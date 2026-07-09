24 Канал зібрав українські фільми, які перенесуть у минуле й точно не дадуть нудьгувати.

"Віддана"

Якщо любите історії, де кохання постійно сперечається з обов'язком, цей фільм саме для вас. Після трагедії лікар забирає під один дах двох дівчат – доньку та дитину служниці. Вони ростуть разом, але життя вперто нагадує, що суспільство дуже любить розкладати людей "по поличках". Красиві костюми, складні стосунки й атмосфера старого Станіславова додаються.

"Віддана": дивитись трейлер фільму

"Гуцулка Ксеня"

Карпати, 1938 рік, музика, танці й романтика, яка раптом стикається з історією. Молодий українець із США має знайти собі дружину, інакше залишиться без спадку. Здавалося б, типовий романтичний сюжет, але часу на кохання в героїв критично мало, адже світ навколо ось-ось зміниться назавжди. Один із тих фільмів, після яких хочеться негайно бронювати поїздку в Карпати.

"Гуцулка Ксеня": дивитись трейлер фільму

"Моя бабуся Фані Каплан"

Історія, яка вкотре доводить: політика й кохання майже ніколи не закінчуються спокійно. Журналістка знаходить щоденник своєї бабусі Фані Каплан і занурюється в події 1918 року. Попереду – революція, зрада, почуття і люди, які майстерно плутають особисте з політичним.

"Моя бабуся Фані Каплан": дивитись трейлер фільму

А якщо хочеться мелодрам, пристрастей та інтриг вже в сучасному часі, то добірка українських серіалів саме те, що треба.



