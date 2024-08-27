Кино 24 расскажет о 10 украинских сериалах, которые точно стоят просмотра. Они однозначно станут украшением вечера.

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"И будут люди"

В центре сюжета мини-сериала – трагическая жизнь украинских крестьян в период Первой мировой войны, революции, коллективизации и Голодомора. Каждый из эпизодов посвящен отдельному персонажу.

"И будут люди": смотрите трейлер онлайн

"Век Иакова"

Исторический мини-сериал рассказывает о жизни волынского крестьянина Якова, который дожил до ста лет. На своем жизненном пути он увидел много всего и успел пожить в пяти разных государствах. Но хотел немного: жить, работать на родной земле и любить.

"Век Якова": смотрите трейлер онлайн

"Поймать Кайдаша"

Экранизация повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья" переносит героев в современность. Здесь все так же: свекровь и невестка ругаются, мужчины конфликтуют, всем ссорам будто нет конца. Но все это происходит на фоне 2005 – 2014 годов.

"Поймать Кайдаша": смотрите трейлер онлайн

"Первые ласточки"

Молодежный триллер основан на реальных подростковых историях. Одноклассники Полина, Катя, Лера и Никита получают странные сообщения. Они должны следовать инструкциям незнакомца, иначе раскроются их секреты.

"Первые ласточки": смотрите трейлер онлайн

"Кофе с кардамоном"

Это волшебный сериал о любви, не хуже "Бриджертонов". События происходят во Львове 19 века, где женатый шляхтич Адам и молодая сирота Анна влюбляются друг в друга.

"Кофе с кардамоном": смотрите трейлер онлайн

"Сага"

Сериал состоит из 12 эпизодов и рассказывает о шести поколениях семьи Казаков. Они переживают мировые войны, репрессии, Голодомор, распад СССР и Революцию Достоинства. В водовороте событий герои дают понять, как украинцы переживали самые сложные годы в истории.

"Сага": смотрите трейлер онлайн

"Обручальное кольцо с рубином"

Яна и Аня – сестры, которые не смогли поехать из Черкасс в Киев из-за трагической автокатастрофы. Из-за травмы их лица получили такие повреждения, что девушек не могут различить даже родные. Яне и Ане нужно вернуть самих себя и свою прошлую жизнь.

"Кольцо с рубином": смотрите трейлер онлайн

"Секс, Инста и ВНО"

В центре сюжета - украинские школьники из винницкой школы. Они готовятся к ВНО, подвергаются буллингу, познают интимные отношения и выбирают президента школы. Среди кандидатов - Саша Моцак и ее конкурентка Ева Горбатюк.

"Секс, Инста и ВНО": смотрите трейлер онлайн

"Молодая"

Комедийный сериал рассказывает о 40-летней Ольге, которая разводится с мужем и хочет возобновить карьеру в издательстве. Но из-за возраста ее не воспринимают серьезно на собеседованиях и даже унижают. Поэтому Ольга прибегает к хитрости и меняет резюме.

"Молодая": смотрите трейлер онлайн

"Перевозчица"

Драматический сериал посвящен первым неделям полномасштабного вторжения. Главная героиня Лидия, которая родом из Луганска, берется возить людей на своей машине. Каждый эпизод посвящен разным пассажирам, а объединяет их главная сюжетная линия.

"Перевозчица": смотрите трейлер онлайн