Они держат в напряжении с первой минуты до финальных титров и гарантируют зрителям целостный финал без неприятных сюрпризов.

"Лучше звоните Солу"

Рейтинг IMDb – 9,0

Адвокат Джимми МакГилл отчаянно пытается выбраться из нищеты и заслужить уважение своего авторитетного старшего брата Чака. Несмотря на искреннее стремление играть по правилам, авантюрная натура то и дело толкает мужчину на скользкий путь уловок и афер. Постепенно разрушающие отношения в семье и циничные законы юридического мира ломают его моральные ориентиры, все сильнее привязывая его к опасному мексиканскому наркокартелю. Зрители могут наблюдать, как герой превращается из амбициозного юриста в беспринципного и дерзкого уголовного адвоката Сола Гудмана.

"Лучше звоните Солу": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Рецензенты Rotten Tomatoes отмечают удивительную сценарную точность, визуальную эстетику и непревзойденную игру Боба Оденкерка. Впрочем, критики иногда сетовать на слишком неторопливый темп первых сезонов, который требует от зрителя немалого терпения.

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"Дрянь"

Рейтинг IMDb – 8,7

Остроумная, сексуально раскрепощенная и травмированная потерей лучшей подруги лондонка каждый день пытается свести концы с концами в своем захудалом кафе. Она регулярно разрушает отношения с семьей, ищет утешения в сомнительных знакомствах и откровенно разговаривает прямо в камеру, делая зрителя соучастником своих неудач. Появление в жизни харизматичного священника ставит под угрозу весь ее защитный панцирь самоиронии.

"Дрянь": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Авторы рецензий на Rotten Tomatoes хвалят изобретательный черный юмор, тонкий психологизм и способность Фиби Уоллер-Бридж разбивать сердце буквально через секунду после смеха. Некоторые критики лишь сожалеют, почему сериал закончился слишком быстро и оставил поклонников без продолжения.

"Наследники"

Рейтинг IMDb – 8,8

История разворачивается вокруг влиятельной семьи Роев, которая контролирует гигантский международный медиаконгломерат Waystar RoyCo. Когда властный патриарх Логан Рой объявляет о возможном уходе из дела, между его детьми разгорается безжалостная война за наследство и контроль над компанией. Каждый из наследников манипулирует, предает родных и готов пойти на самые грязные уловки, лишь бы доказать свое превосходство и занять кресло руководителя.

"Наследники": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Обозреватели на Rotten Tomatoes называют сериал безупречным шедевром современной телевизионной драмы. Они отмечают блестящую актерскую игру и феноменальный сатирический сценарий.

"Тьма"

Рейтинг IMDb – 8,7

Таинственное исчезновение двух подростков в мрачном немецком городке Винден разрушает обманчивое спокойствие местного сообщества. Поиски детей срывают маски с четырех соседних семей и вытаскивают на свет десятилетия тщательно скрываемой лжи, предательств и взаимных обид. Постепенно расследование заводит героев в причудливую временную аномалию, где события прошлого, настоящего и будущего неразрывно переплетаются между собой.

"Тьма": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Эксперты Rotten Tomatoes отмечают атмосферу безысходности и выдающееся музыкальное сопровождение сериала. В то же время рецензенты предупреждают, что огромное количество персонажей в разных временных линиях порой слишком перегружает восприятие и сбивает с толку.

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