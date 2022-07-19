В преддверии премьеры, режиссер фильма Йоаким Триер рассказал 24 каналу о том, какими могут быть отношения между мужчиной и женщиной и заинтересовал историей создания фильма. Разумеется, он справился со своей задачей, ведь картина получила не только ряд одобрительных отзывов от зрителей, но и высокие оценки критиков и немало наград, в частности, номинацию на престижный Оскар.

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Отзывы зрителей, уже просмотревших фильм

Один из лучших фильмов в этом году – "Худший человек в мире". Триера, но не того. Уже в кино, несмотря ни на что,

– отметил Денис Иванов.

В комментариях к сообщению Иванова Янина Соколова отметила, что также смотрела кино и назвала его отличным. Кроме этого, зрители отметили, что фильм оказывает терапевтический эффект и заставляет задуматься о поиске себя.

"Хороший фильм. Светлый. Об обретении мудрости. Экзистенциальный поиск себя. И главное – найденным. Арт-терапия. Спасибо, Arthouse Traffic";

"Невероятный фильм";

"Клевый и нежный фильм";

"Да, отличный фильм";

"Шедевр!";

"С первых минут фильма зритель оказывается на границе между чувствами зависти, восторга, стыда и сострадания к главной героини (...). Все два часа нас не оставляет вопрос о том, кто же такая Юлия? Современная мадам Бовари из романа Флобера, которая всегда будет недовольна своей реальностью и потребует более яркого и кинематографического существования? Или байроновский Чайльд Гарольд в современной Европе, обессиленной благосостоянием?";

"Триер – это всегда здорово";

Важно. В 2018 году норвежский режиссер Йоаким Триер поддержал обращение Европейской киноакадемии в защиту заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

"Очень поразил образ Юлии";

"Сильное кино. Рекомендую";

"Действительно много о поисках себя и юморе приятно";

"Мне понравился фильм. О жизни".

Фото из фильма "Худший человек в мире" / Фото Артхаус Трафик

Сюжет картины

В "Худшем человеке в мире" все вращается вокруг девушки, по имени Юлия. В ее личной жизни и карьере царит беспорядок. Она имеет успешного парня, однако сама чувствует себя нереализованной. Встретив другого, девушка бросается в водоворот новых отношений, надеясь наконец на перемены.

Этот фильм вращается вокруг персонажа Юлии. Я не пытался совершить манифест современной женщины, это было бы невозможно. Факт ее бытия как женщины, наконец, очевиден сам по себе: из-за правдивых ситуаций, юмора, сатиры и различных вещей, которые я взял из собственного опыта, наблюдений или воображения,

– сказал Йоаким Триер.

По словам режиссера, этот фильм рассказывает о том, как отношения показывают наши экзистенциальные ожидания от жизни. "В нашей культуре нас воспитывают верить, что любовь будет тем местом, где мы реализуем себя, и то же касается нашей карьеры", – дополнил он.

Напомним, последний день показа фильма в кинотеатрах Украины – 20 июля. Вы еще успеваете!

"Худший человек в мире": смотрите трейлер