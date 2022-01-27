В ролике, который длится полчаса, актеры поделились своими впечатлениями от работы в фильмах о Человеке-пауке. Эндрю Гарфилд, Том Холланд рассказали также о вышедшей на экраны в 2021 году части "Нет пути домой".
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О чем рассказали актеры
Том Холланд был поражен тем, как эмоционально он прожил этот опыт – на экране и за его пределами – ему пришлось побывать там, где он раньше не был. "У меня как актера было ощущение, что это был последний раз, когда я потенциально мог надеть костюм, – поделился он. – Этот фильм также чувствовался как празднование трех поколений кинематографа". Холланд подытожил, что невероятно доволен тем, что сыграл в фильме. Однако подчеркнул, что было тяжело.
Вау, посмотри на мою жизнь. Смотри, что со мной произошло. Я работаю с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом, и мы рассказываем эту историю,
– сказал он.
Кроме того, актер вспомнил ситуацию, когда боялся совместных съемок с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом. В частности, рассказал, как просил Зендею и Джейкоба Баталона поддержать его на первой репетиции с актерами.
Эндрю Гарфилд назвал истинные причины своего согласия на участие в "Нет пути домой". Известно, что Marvel Studios и Sony всячески скрывали появление Гарфилда и Магуайра в фильме и официально не подтверждали их участия. По словам актера, это походило на замечательную творческую идею и эффектное продолжение истории.
Объединение трех пауков могло пойти по двум путям, но все прошло просто замечательно. Это было братство,
– сказал Гарфилд.
Тебе Магуайр рассказал о своих ощущениях, когда через 14 лет он снова надел костюм Человека-паука. Кроме того, актер поделился, что одно из его любимых занятий сейчас – наблюдать в интернете, как фанаты реагируют на фильм и игру актеров.
Я всегда знал, что этот фильм станет любимым во всем мире,
– поделился Магуайр.
"Человек-паук": разговор Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда, Тома Холланда с Питом Хаммондом
Что нужно знать о "Человеке-пауке: Нет пути домой"
- Фантастический фильм, который стартовал в кинотеатрах мира в середине декабря, занял шестое место в списке кассовых лент за всю историю кинематографа. Чтобы преодолеть отметку в 1 миллиард долларов, собранных в прокате, ему понадобилось 12 дней. И это произошло на фоне нового штамма COVID-19;
- По сюжету Питер Паркер (Том Холланд) просит Доктора Стренджа (Бенедикта Камбербетча) наложить заклинание: пусть весь мир забудет, что Паркер – Человек-паук. Однако оно подействует совсем не так, как планировалось. По сюжету все события происходят после предыдущей части "Человек-паук: Вдали от дома". Фильм начинается с финального кадра предыдущей части;
- Журналисты западных изданий и критики оценили новую ленту из трилогии. Большинству фильм понравился, хвалят его эмоциональную сущность, но некоторые критикуют его чрезмерный фан-сервис. Больше об отзывах, которые мы собрали, читайте в нашем материале;
- Том Холланд вышел в слезах после показа фильма "Человек-паук: Нет пути домой";
- На Rotten Tomatoes у картины рейтинг – 93 % на основе 383 рецензий. На Metacritic фильм набрал 71 балл из 100.
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Главные роли в новой части о Человеке-пауке получили следующие актеры:
- Том Холланд,
- Зендея,
- Джон Фавро,
- Джейкоб Баталон,
- Мариса Томей,
- Бенедикт Камбербетч и другие.
"Человек-паук: Нет пути домой": смотрите трейлер