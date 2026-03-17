Биография оскароносного Майкла Б․ Джордана: каким был его путь к признанию

На 98-й церемонии вручения премии "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" победил американский актер Майкл Б. Джордан. Он получил награду за роль Смоука и Стека в фильме "Грешники".

В материале 24 Канала читайте, что известно о жизни и карьере оскароносного актера.

Что известно о жизни и карьере Майкла Б. Джордана?

Майкл Бекари Джордан родился 9 февраля 1987 года в городе Санта-Ана (штат Калифорния). Его отец был бизнесменом, а мать работала школьным консультантом.

Когда мальчику было 2 года, семья переехала в город Ньюарк (штат Нью-Джерси), где он и провел детство. У Майкла есть старшая сестра Джамила и младший брат Халид.

Джордан вырос в опасном районе, где процветали банды и наркотики. В детстве он любил устраивать розыгрыши, а в 11 лет стал моделью и начал появляться в местной рекламе.

В то же время парень проходил прослушивания в рекламные ролики и телешоу. В 1999 году он получил две небольшие роли в ситкоме "Шоу Косби" и в сериале "Клан Сопрано".

С 2001 года Майкл имеет стабильную работу в Голливуде. Начало своей карьеры он в основном посвятил телевидению, хотя также снимался в фильмах. Первая главная роль в кино была в фильме "Хардбол".

Майкл Б. Джордан в фильме "Хардбол" / Скриншот с видео

В 2002 году Майкл Б. Джордан получил роль в криминальном драматическом сериале HBO "Провода", однако только в одном сезоне. Актер рассказывал, что именно эта роль "проложила путь" к его карьере.

В 2003 году его пригласили в мыльную оперу "Все мои дети". За три года работы в сериале Майкл трижды получал премию NAACP Image Awards в номинации за лучшую роль в дневном драматическом сериале.

В 2006 году актер покинул проект, но без работы не остался. Он получил роль в фильме "Затмение", а также появлялся в ряде телевизионных шоу.

Впоследствии Джордан снялся в сериалах "Огни ночной пятницы", "Отцовство" и в фильмах "Красные хвосты", "Хроника", "Станция Фрутвейл". Также актер сыграл в комедии "Этот неловкий момент" с Заком Эфроном.

Майлз Теллер, Майкл Б. Джордан и Зак Эфрон в фильме "Этот неловкий момент" / Кадр из фильма

Впоследствии Джордан получил главную роль в фильме "Крид" от режиссера Райана Куглера. Он воплотил на экране боксера Адониса Крида. Актер готовился к роли более года, тренировался с боксерами и придерживался диеты.

Майкл попал в киновселенную Marvel, сыграв злодея Эрика Киллмонгера в фильме "Черная пантера" с Чедвиком Боузманом в главной роли. В 2022 году вышло продолжение – "Черная пантера: Ваканда навсегда".

В 2018 году актер сыграл главную роль в фильме "451 градус по Фаренгейту", а его следующей работой на большом экране стала роль в юридической драме "Судить по совести".

В 2021 году Джордан снялся в боевике "Без раскаяния", а уже в 2025 году вышел фильм "Грешники", который принес ему первый Оскар. Режиссером ленты стал его давний коллега Райан Куглер.

Майкл Б. Джордан в фильме "Грешники" / Кадр из фильма

Что касается личной жизни – то звезда фильма "Грешники" не делится подробностями. Единственные отношения, которые он подтвердил, были с моделью Лори Харви. Они официально объявили о своем романе в январе 2021 году, а в июне 2022 года разошлись.