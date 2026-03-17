Що відомо про життя та кар'єру Майкла Б. Джордана?

Майкл Бекарі Джордан народився 9 лютого 1987 року у місті Санта-Ана (штат Каліфорнія). Його батько був бізнесменом, а мати працювала шкільною консультанткою.

Коли хлопчику було 2 роки, сім'я переїхала до міста Ньюарк (штат Нью-Джерсі), де він і провів дитинство. У Майкла є старша сестра Джаміла та молодший брат Халід.

Джордан виріс у небезпечному районі, де процвітали банди та наркотики. У дитинстві він любив влаштовувати розіграші, а в 11 років став моделлю і почав з'являтися в місцевій рекламі.

Водночас хлопець проходив прослуховування в рекламні ролики та телешоу. У 1999 році він отримав дві невеликі ролі у ситкомі "Шоу Косбі" і в серіалі "Клан Сопрано".

З 2001 року Майкл має стабільну роботу в Голлівуді. Початок своєї кар'єри він здебільшого присвятив телебаченню, хоча також знімався у фільмах. Перша головна роль у кіно була у стрічці "Хардбол".

Майкл Б. Джордан у фільмі "Хардбол" / Скриншот з відео

У 2002 році Майкл Б. Джордан отримав роль у кримінальному драматичному серіалі HBO "Дроти", проте лише в одному сезоні. Актор розповідав, що саме ця роль "проклала шлях" до його кар'єри.

У 2003 році його запросили в мильну оперу "Всі мої діти". За три роки роботи в серіалі Майкл тричі отримував премію NAACP Image Awards у номінації за найкращу роль у денному драматичному серіалі.

У 2006 році актор покинув проєкт, але без роботи не залишився. Він отримав роль у фільмі "Затьмарення", а також з'являвся в низці телевізійних шоу.

Згодом Джордан знявся у серіалах "Нічні вогні п'ятниці", "Батьківство" та у фільмах "Червоні хвости", "Хроніка", "Станція Фрутвейл". Також актор зіграв у комедії "Ця незручна мить" з Заком Ефроном.

Майлз Теллер, Майкл Б. Джордан і Зак Ефрон у фільмі "Ця незручна мить" / Кадр з фільму

Згодом Джордан отримав головну роль у фільмі "Крід" від режисера Раяна Куглера. Він втілив на екрані боксера Адоніса Кріда. Актор готувався до ролі понад рік, тренувався з боксерами й дотримувався дієти.

Майкл потрапив до кіновсесвіту Marvel, зігравши лиходія Еріка Кіллмонгера у фільмі "Чорна пантера" з Чедвіком Боузманом у головній ролі. У 2022 році вийшло продовження – "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

У 2018 році актор зіграв головну роль у фільмі "451 градус за Фаренгейтом", а його наступною роботою на великому екрані стала роль в юридичній драмі "Судити по совісті".

У 2021 році Джордан знявся у бойовику "Без каяття", а вже у 2025 році вийшов фільм "Грішники", який приніс йому перший Оскар. Режисером стрічки став його давній колега Раян Куглер.

Майкл Б. Джордан у фільмі "Грішники" / Кадр із фільму

Щодо особистого життя – то зірка фільму "Грішники" не ділиться подробицями. Єдині стосунки, які він підтвердив, були з моделлю Лорі Гарві. Вони офіційно оголосили про свій роман у січні 2021 році, а у червні 2022 року розійшлися.