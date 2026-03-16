"Грішники" – не єдина цікава стрічка з Джорданом. Які ще фільми за участі актора подивитися, розповість 24 Канал.

Які фільми з Майклом Б. Джорданом подивитися?

"Грішники"

Рейтинг IMDb : 7.5/10

: 7.5/10 Роль: Смоук/Стек

Події фільму розгортаються у місті Кларксдейл (штат Міссісіпі) у 1930-х роках. Бізнесмен Семмі Мур утікає від батька, який є проповідником, і вирушає до бару двоюрідних братів-близнюків – Смоука та Стека, які пройшли Першу світову війну, а після працювали на чиказьку мафію.

Коли брати заволоділи грошима мафії, то втекли на південь і відкрили бар, де зібрали найкращих музикантів. Проте вже у першу ніч роботи закладу Смоук, Стек та гості зіштовхуються з надприродною силою.

"Грішники": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фантастична четвірка"

Рейтинг IMDb : 4.3/10

: 4.3/10 Роль: Джонні Шторм

Перенесені в альтернативний всесвіт, четверо молодих аутсайдерів починають володіти надлюдськими здібностями, змінюючи свою фізичну форму. Вони повинні використати свої сили, щоб не дати Доктору Думу знищити Землю.

"Фантастична четвірка": дивіться онлайн трейлер фільму

Трилогія "Крід"

Рейтинг IMDb : 7.6/10, 7.1/10, 6.7/10

: 7.6/10, 7.1/10, 6.7/10 Роль: Адоніс Крід

Адоніс Крід ніколи не знав свого знаменитого батька. Чемпіон з боксу Аполло Крід помер ще до народження сина. Однак бокс у хлопця у крові, тож він просить чемпіона на пенсії Роккі Бальбоа стати його тренером.

Роккі стає наставником Адоніса. Так, незабаром Крід отримує шанс поборотися за титул, але чи має він справжнє серце бійця?

"Крід: Спадок Роккі Бальбоа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чорна пантера" (1, 2)

Рейтинг IMDb : 7.3/10, 6.6/10

: 7.3/10, 6.6/10 Роль: Ерік Кіллмонгер

Після смерті батька Т'Чалла повертається до рідної країни Ваканди, щоб зайняти своє законне місце короля. Проте несподівано з'являється могутній ворог, і він проходить випробування на стійкість.

Т'Чалла втягується у конфлікт, який ставить під загрозу долю Ваканди та всього світу. Молодий король зіштовхується зі зрадою та небезпекою, тому повинен об'єднати своїх союзників і показати власну силу, щоб перемогти ворогів і вберегти народ.

"Чорна пантера": дивіться онлайн трейлер фільму

