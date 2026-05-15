Згодом актора також можна було побачити у головній ролі серіалу "Одна родина". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Максим Самчик, чи продовжує він працювати у кінематографі, що відомо про його особисте життя та чи готується актор до мобілізації.

Рекомендуємо Неймовірно добрий фільм на Netflix, який варто дивитись усією сім'єю

Де зараз і як живе Максим Самчик?

Максим Самчик сьогодні активно продовжує розвивати свою кар'єру в кіно, серіалах і театрі. Зокрема, його можна побачити у таких проєктах, як "Ботоферма", "Коло омани", "Тільки живи", "Дрон", "Довженко" та "Одна родина".

Актор працює у Київському академічному театрі на Печерську та Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Раніше також було відомо, що він займається викладанням і працює зі студентами.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Серце Максима Самчика зараз зайняте. Актор розповідав, що його дівчина Соломія привернула увагу тим, що часто підтримувала збори для військових, які він організовував. Саме так між ними й зав'язалися стосунки. Про це Максим поділився у подкасті "Станція Театральна".

Як Максим допомагає війську: чи готовий мобілізуватись?

На сторінці актора в інстаграмі часто можна побачити збори для військових, тож він активно підтримує українських захисників.

Раніше Максим Самчик зізнавався, що готується до можливої мобілізації, адже розуміє: рано чи пізно може настати і його час. Саме тому актор навчився керувати дроном.

Поки ж він має можливість продовжувати працювати у творчій сфері, допомагає військовим як тільки може – організовує збори, розіграші та публікує всі звіти на своїй інстаграм-сторінці.