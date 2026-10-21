82-летний Майкл Дуглас рассказал, почему хотел отказаться от роли во франшизе Marvel

Обычно голливудские актеры мечтают, чтобы их персонажи жили как можно дольше. Особенно если речь идет о многомиллиардной франшизе Marvel. Но Майкл Дуглас оказался исключением. Оскароносный актер буквально умолял сценаристов убить его героя, но кинобоссы решили, что ему еще рано уходить в мир иной.

Как сообщает Deadline, 82-летний Майкл Дуглас признался, что хотел покинуть киновселенную Marvel еще после второго фильма "Человек-муравей". Однако студия отказалась удовлетворить его просьбу.

Почему Майкл Дуглас хотел, чтобы его персонажа убили



Майкл Дуглас / Фото Marvel



Актер сыграл гениального ученого Хэнка Пима в фильме "Человек-муравей" (2015), а затем вернулся к этой роли в сиквеле 2018 года. Правда, после второй части он решил, что пора завязывать с супергеройскими приключениями.

"Я хотел, чтобы меня убили после второго фильма, но они не позволили", – признался Дуглас.

Самое интересное, что актер изначально сам мечтал попасть в Marvel. Ему хотелось попробовать съемки на зеленом фоне, ведь раньше он не работал в столь насыщенных спецэффектами проектах.

Marvel не отпускала актера

Дуглас пошутил, что стоило внимательнее читать мелкий шрифт в контракте. Ведь попасть во вселенную Marvel оказалось значительно проще, чем из нее уйти.

В то же время он тепло отозвался о коллегах, в частности о Поле Радде, назвав его замечательным актером.

Несмотря на желание завершить историю своего персонажа, Дуглас впоследствии появился в фильмах "Мстители: Финал" (2019) и "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (2023). Также он озвучивал Хенка Пима в анимационном сериале "А что, если…?".

Ранее Дуглас рассказывал о том, как он незаконным образом зарабатывал деньги в юности.