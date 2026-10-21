Як повідомляє Deadline, 82-річний Майкл Дуглас зізнався, що хотів залишити кіновсесвіт Marvel ще після другого фільму "Людина-мураха". Однак студія відмовилася виконати його прохання.

Чому Майкл Дуглас хотів, щоб його персонажа вбили



Майкл Дуглас / Фото Marvel



Актор зіграв геніального вченого Генка Піма у фільмі "Людина-мураха" (2015), а згодом повернувся до ролі у продовженні 2018 року. Щоправда, після другої частини вирішив, що з супергеройськими пригодами час зав'язувати.

Я хотів, щоб мене вбили після другого фільму, але вони не дозволили, – зізнався Дуглас.

Найцікавіше, що актор спочатку сам мріяв потрапити до Marvel. Йому кортіло спробувати знімання на зеленому тлі, адже раніше він не працював у настільки насичених спецефектами проєктах.

Marvel не відпускала актора

Дуглас пожартував, що варто було уважніше читати дрібний шрифт у контракті. Адже потрапити до всесвіту Marvel виявилося значно простіше, ніж його залишити.

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Водночас він тепло відгукнувся про колег, зокрема Пола Радда, назвавши його чудовим актором.

Попри бажання завершити історію свого персонажа, Дуглас згодом з'явився у фільмах "Месники: Завершення" (2019) та "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" (2023). Також він озвучував Генка Піма в анімаційному серіалі "А що як...?".

Раніше Дуглас розповідав про те, як він незаконним шляхом заробляв гроші в юності.



