Як повідомляє Variety, 82-річний голлівудський актор несподівано зізнався, що під час навчання в коледжі займався контрабандою марихуани. Ба більше, перевозив наркотики у валізах, які йому подарував власний батько.

Як Майкл Дуглас заробляв на контрабанді наркотиків

Під час участі в шоу Real Time with Bill Maher актор презентував свої мемуари One Helluva Ride, в яких розповів про бурхливу молодість, кар'єру та життя за лаштунками Голлівуду.

Дуглас пригадав, що на 21-й день народження батько подарував йому чек на 10 тисяч доларів і повідомив, що відтепер син має самостійно заробляти на життя. Проблема полягала в тому, що попереду було ще кілька років навчання. Тож майбутній володар "Оскара" вирішив зайнятися досить ризикованим бізнесом.

Пам'ятаєш, якось на Різдво ти подарував мені дві чудові італійські шкіряні валізи? Так ось, я з'ясував, що в кожну з них поміщається 22 кілограми марихуани, – пригадав Дуглас свої слова, сказані батькові.

За словами актора, він перевозив наркотики між західним і східним узбережжями США, заробляючи на різниці в цінах. Особливо Дуглас наголосив, що все відбувалося ще до того, як у правоохоронців з'явилися собаки, навчені виявляти наркотики.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому Майкл Дуглас обурився через критику дітей знаменитостей

Під час розмови актор також згадав, що в молодості працював на звичайній автозаправці в Коннектикуті. Причому настільки старанно, що у 20 років навіть отримав звання "Працівник місяця" мережі Mobil.

Згодом розмова зайшла про так званих nepo babies – дітей знаменитостей, яких часто звинувачують у тому, що кар'єру їм забезпечили впливові батьки. Дуглас не приховував обурення такою критикою.

Хіба в будь-якому бізнесі батьки не хочуть, щоб їхні діти продовжували сімейну справу? Чому тоді всі причепилися саме до шоу-бізнесу? – заявив актор.

Нагадаємо, що Майкл Дуглас вже робив гучні заяви про зради своїм дружинам та романи з колегами на знімальному майданчику.