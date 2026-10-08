"Убери руки от моего сына": Майкл Дуглас в нетрезвом состоянии набросился на Джулию Робертс

Майкл Дуглас в своих новых мемуарах, которые не так давно вышли в свет, вспомнил один из эпизодов своей молодости, за который ему до сих пор стыдно – вечер, когда он, находясь в нетрезвом состоянии, грубо набросился на Джулию Робертс из-за… своего 13-летнего сына.

Как сообщает People, на момент инцидента Робертс становилась все более популярной в Голливуде, а Дуглас работал продюсером фантастического триллера "Коматозники", где она снималась вместе со своим тогдашним бойфрендом Кифером Сазерлендом. Именно этот фильм стал одним из номинантов на "Золотой глобус", где на вечеринке и разразился этот конфликт.

"Убери руки от моего сына"

Дуглас пришел на вечеринку со своим сыном Кэмероном, которому тогда было около 13 лет. По словам актера, он был уже "довольно пьян", когда заметил Джулию Робертс рядом с парнем.



Фильм "Коматозники" / Фото imdb



Актрисе, по его воспоминаниям, просто было весело: она обняла подростка и шутила с ним. Но Дуглас в тот момент увидел ситуацию совсем иначе.

В мемуарах он признался, что резко сказал Робертс убрать руки от его сына, а ее "Золотой глобус" предложил засунуть туда, где "не светит солнце".

Утро началось не с кофе

На следующий день Дугласу позвонил его партнер по продюсированию, и актер быстро понял масштаб вчерашней ситуации.

Он прислал Робертс цветы с извинениями, а позже лично извинился перед ней и Кифером Сазерлендом в продюсерском офисе.

Все вроде бы закончилось примирением, но, как сам актер довольно красноречиво выразился: с Кифером он продолжал дружить, а с Джулией – "не очень".

Ранее Дуглас, в тех же мемуарах, рассказал о романе с коллегой, когда был еще женат.