Американский актер Майкл Дуглас высказал свое мнение о позиции президента США Дональда Трампа в отношении России. Трамп делает неоднозначные и противоречивые заявления, касающиеся страны-оккупанта.

Он назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", обвинил Украину в инициировании войны, отказался называть Россию агрессором. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Майкла Дугласа.

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Майкл Дуглас с иронией высказался о продажной позиции Трампа: что сказал актер

Майкл Дуглас выразил свое недоумение относительно последних новостей, связанных с позицией Трампа в отношении России. Актер не сдержал своей иронии, комментируя ситуацию, отмечая, что не может понять, как Трамп мог занять такую позицию. Дуглас также напомнил о реальном отношении россиян к американцам, подчеркивая, что на протяжении последних 75 лет Россия не прекращала своих усилий уничтожить Соединенные Штаты. По его словам, нынешняя ситуация выглядит абсолютно абсурдно.

Звезда Голливуда выразил свое глубокое удивление от того, что происходит на мировой арене, сравнивая это с ощущением, будто он проснулся в совершенно новом мире.

Я чувствую себя медведем. Я был в спячке, а потом вышел – и это будто новый мир. Мы с русскими союзники... Я думал, что они пытались уничтожить нас в течение последних 75 лет. В любом случае я просто хочу на секунду затрубить в собственный рог,

– отметил актер.

Напомним, что Майкл Дуглас с самого начала полномасштабной войны активно поддерживает Украину и решительно осуждает агрессивные действия России. Актер неоднократно выражал свою солидарность с украинским народом, подчеркивая важность борьбы за свободу и независимость страны. Кроме того, Дуглас вместе с сыном посетил Киев, где они приняли участие в различных событиях. В частности, актер и его сын имели возможность познакомиться со столицей Украины во время экскурсии и посетить Саммит первых леди и джентльменов, который стал важной платформой для международной поддержки Украины.

Кроме этого, Майкл Дуглас активно присоединился к финансовой помощи Украине, пожертвовав средства на поддержку гуманитарных инициатив. Он не только сделал личный вклад, но и призвал других людей, особенно в своей стране, присоединяться к этому делу и поддерживать Украину в ее борьбе.