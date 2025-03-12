Він назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором", звинуватив Україну в ініціюванні війни, відмовився називати Росію агресором. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Майкла Дугласа.

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Майкл Дуглас з іронією висловився про продажну позицію Трампа: що сказав актор

Майкл Дуглас висловив своє здивування щодо останніх новин, пов'язаних з позицією Трампа щодо Росії. Актор не стримав своєї іронії, коментуючи ситуацію, зазначаючи, що не може зрозуміти, як Трамп міг зайняти таку позицію. Дуглас також нагадав про реальне ставлення росіян до американців, підкреслюючи, що протягом останніх 75 років Росія не припиняла своїх зусиль знищити Сполучені Штати. За його словами, нинішня ситуація видається абсолютно абсурдною.

Зірка Голлівуду висловив своє глибоке здивування від того, що відбувається на світовій арені, порівнюючи це з відчуттям, ніби він прокинувся у зовсім новому світі.

Я почуваюся ведмедем. Я був у сплячці, а потім вийшов – і це ніби новий світ. Ми з росіянами союзники... Я думав, що вони намагалися знищити нас протягом останніх 75 років. У будь-якому разі я просто хочу на секунду засурмити у власний ріг,

– зазначив актор.

Нагадаємо, що Майкл Дуглас від самого початку повномасштабної війни активно підтримує Україну та рішуче засуджує агресивні дії Росії. Актор неодноразово висловлював свою солідарність з українським народом, наголошуючи на важливості боротьби за свободу та незалежність країни. Окрім того, Дуглас разом із сином відвідав Київ, де вони взяли участь у різних подіях. Зокрема, актор та його син мали можливість познайомитися зі столицею України під час екскурсії та відвідати Саміт перших леді та джентльменів, який став важливою платформою для міжнародної підтримки України.

Крім цього, Майкл Дуглас активно долучився до фінансової допомоги Україні, пожертвувавши кошти на підтримку гуманітарних ініціатив. Він не лише зробив особистий внесок, але й закликав інших людей, особливо у своїй країні, приєднуватися до цієї справи та підтримувати Україну в її боротьбі.