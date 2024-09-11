Прогулялся по столице: голливудский актер и лауреат премии Оскар Майкл Дуглас прибыл в Киев

12 сентября в Киеве состоится масштабный Саммит первых леди и джентльменов, организованный Еленой Зеленской. Эта инициатива направлена на обсуждение важных социальных, гуманитарных и культурных вопросов на глобальном уровне.

Среди почетных гостей мероприятия будет присутствовать и известный голливудский актер, лауреат премии Оскар, а также посол доброй воли ООН Майкл Дуглас. Представители Управления туризма и промоций КГГА уже встретили актера в Киеве.

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Голливудский актер Майкл Дуглас прибыл в Киев

Актер Майкл Дуглас, прибыв в Киев, уже успел ознакомиться с некоторыми из самых выдающихся культурных и исторических мест столицы.

Он посетил Михайловский Златоверхий монастырь, который является одной из главных святынь города, а также Михайловскую площадь. После этого Дуглас прогулялся по парку "Владимирская горка", где смог насладиться живописными видами Днепра, которые открываются с высоты. Завершил он свой осмотр величественной Андреевской церковью.

Гость был поражен красотой архитектуры нашего любимого города, а также активно интересовался историческими событиями, которые происходили в Киеве. Были рады стать частью посещения друга Украины,

– говорится в сообщении.

В этот важный день в Киев прибыли высокопоставленные чиновники из стран Европы: президент Литвы, премьер Латвии и президент Сената Чехии.