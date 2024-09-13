Восхищаюсь вами, – Майкл Дуглас с теплом высказался об украинцах и своем визите в Киев

Голливудский актер Майкл Дуглас выступил на культурной платформе "Украина открыта для мира", которая состоялась 13 сентября. Он высказался о визите в Киев и рассказал, чем его очаровала Украина.

На культурной платформе собрались украинские и иностранные культурные деятели и дипломаты. На мероприятии обсуждали развитие и продвижение украинской культуры в мире, а именно в контексте войны. Майкл Дуглас тоже выступил перед гостями.

К слову Звезда "Основного инстинкта" Майкл Дуглас посетил Саммит первых леди и джентльменов

Мне очень нравится ваш гимн, впервые услышал, это очень мощно. Я следил за Украиной последние три года. Весь западный мир вас поддерживает, оружие приходит, конечно не так быстро, но приходит. Больше всего зацепили люди, я не видел такого объединения. Я здесь провел замечательное время, борщ здесь замечательный,

– сказал Майкл Дуглас.



Майкл Дуглас / Фото Суспильного

Актер также высказался о важности культуры в современном мире.

"В США мы делаем классическую музыку, наши фильмы – большая ценность для экспорта. Фильм и музыка занимают ключевое место в нашей культуре. Вы имеете замечательные таланты, но ограничены языком. Как только война закончится, мы можем изменить акцент и помочь вам в развитии", – заметил Дуглас.

Напоследок актер тепло высказался об украинцах и выразил поддержку стране.

Мое желание – чтобы эта война закончилась. Я восхищаюсь вами, вашим мужеством и сильной страной. Я верю, что вопрос предоставления дальнобойного оружия будет решен. Мы продолжим поддерживать вас,

– заявил Майкл Дуглас.

Напомним, Майкл Дуглас приехал в Украину вместе с сыном. Он посетил четвертый Саммит первых леди и джентльменов, тема которого была посвящена детям.