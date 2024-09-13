На культурній платформі зібралися українські та іноземні культурні діячі та дипломати. На заході обговорювали розвиток та просування української культури у світі, а саме в контексті війни. Майкл Дуглас теж виступив перед гостями.

До слова Зірка "Основного інстинкту" Майкл Дуглас відвідав Саміт перших леді та джентльменів

Мені дуже подобається ваш гімн, вперше почув, це дуже потужно. Я слідкував за Україною останні три роки. Весь західний світ вас підтримує, зброя приходить, звісно не так швидко, але приходить. Найбільше зачепили люди, я не бачив такого об'єднання. Я тут провів чудовий час, борщ тут чудовий,

– сказав Майкл Дуглас.



Майкл Дуглас / Фото Суспільного

Актор також висловився про важливість культури у сучасному світі.

"В США ми робимо класичну музику, наші фільми – велика цінність для експорту. Фільм та музика займають ключове місце в нашій культурі. Ви маєте чудові таланти, але обмежені мовою. Як тільки війна закінчиться, ми можемо змінити акцент і допомогти вам у розвитку", – зауважив Дуглас.

Наостанок актор тепло висловився про українців та висловив підтримку країні.

Моє бажання – щоб ця війна закінчилась. Я захоплююся вами, вашою мужністю та сильною країною. Я вірю, що питання надання далекобійної зброї буде вирішено. Ми продовжимо підтримувати вас,

– заявив Майкл Дуглас.

Нагадаємо, Майкл Дуглас приїхав до України разом з сином. Він відвідав четвертий Саміт перших леді та джентльменів, тема якого була присвячена дітям.